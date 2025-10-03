Попит на нові комерційні авто в Україні у вересні зріс на 4% - «УкрАвтопром»

Продажі в Україні нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) у вересні 2025 року зросли на 4% порівняно з тим самим місяцем 2024 року - до 113 од., що також на 19% більше серпня-2025, повідомляє "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.

Лідером цього ринку у вересні стала марка Peugeot - 171 од., яка торік займала шосту сходинку з продажем 53 авто.

Друге місце у Citroen - 125 од. , що на 24 авто більше, ніж у вересні-2024, коли марка була третьою в рейтингу, третім став минулорічний лідер Renault - 124 од. (у 2,4 раза менше, ніж торік).

У п'ятірку найпопулярніших нових спецавто увійшли також Fiat - 102 од., який у вересні минулого року був десятим з продажем 34 машин, та вантажівки MAN - 88 од. (у вересні-2024 - 79 од. і четверте місце).

За даними "УкрАвтопрому", всього у січні-вересні український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 8,65 тис. нових машин, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В свою чергу інформаційно-аналітична група Auto-Consulting, аналізуючи сегмент нових вантажівок вагою більше 3,5 тонни зазначає, що у вересні MAN повернув статус лідера, зайнявши 25% цього ринку, а в сегменті важкої техніки більше 16 тонн - 23%.

"Вже четвертий місяць поспіль на українському ринку вантажівок повною вагою більше 3,5 тонни змінюється лідер. Влітку №1 серед вантажівок встигли побувати MAN, Renault та Iveco. І от у вересні знову зміни", - йдеться у повідомленні на сайті групи.

Аналітики зазначають, що такі часті зміни лідерів свідчать про те, що процес трансформації українського ринку ще триває, і ще не сформовані потужні нові зв'язки, які зафіксують лідерство когось одного з виробників. Натомість український ринок дуже конкурентний - тут присутні не тільки європейські виробники, а й виробники з Китаю, Туреччини, Кореї та Японії.

За даними групи, у вересні продажі таких вантажівок скоротились на 40% порівняно з вереснем-2024, а за підсумками дев'яти місяців ринок зменшився на 15,5%.

"Проте є і позитивні сигнали. Так, падіння продажів саме важких вантажівок у вересні було 24%, що менше ніж загалом на ринку. А показники цього сегменту за дев'ять місяців не такі й загрозливі - 7%. Тобто, ринок потроху вирівнюється", - вважають аналітики.

Як повідомлялось, у 2024 році, за даними "УкрАвтопрому", в Україні зареєстровано 12,9 тис. нових комерційних авто - на 14% більше, ніж у 2023-му.