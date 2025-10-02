Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Національний кешбек» варто обмежити товарами, які конкурують з імпортом - Підласа

 

Програму "Національний кешбек" на товари вітчизняного виробництва доцільно звузити до категорій продукції, які потерпають від імпорту.

Про це сказала голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю РБК-Україна.

"Кешбек допомагає певним категоріям товарів боротися з імпортом. І, на мою думку, Міністерству економіки треба звузити кешбек від усіх товарів до тих, які реально потерпають від імпорту", - зазначила Підласа.

Вона навела приклад сиру, 30 - 40% якого в торговельній мережі є імпортним, та товарів широкого вжитку, де частка імпорту ще вища. За її словами, саме для таких категорій 10% повернення коштів роблять відчутну різницю для споживачів і допомагають українським виробникам.

Також очільниця комітету пояснила, що програма приводить людей у легальну торгівлю, збільшуючи податкові надходження. Водночас за 8 місяців 2025 року на кешбек витрачено близько 3 млрд грн, що становить лише 0,09% всіх видатків державного бюджету.

"Ця програма стала політично токсичною при тому, що це не є якась "зла програма", яка шкодить чомусь. Вона допомагає, просто треба бути свідомим у тому, чому саме вона допомагає", - зауважила Підласа.
За матеріалами: Укрінформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

Бізнес