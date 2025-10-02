«Національний кешбек» варто обмежити товарами, які конкурують з імпортом - Підласа

Програму "Національний кешбек" на товари вітчизняного виробництва доцільно звузити до категорій продукції, які потерпають від імпорту.

Про це сказала голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю РБК-Україна.

"Кешбек допомагає певним категоріям товарів боротися з імпортом. І, на мою думку, Міністерству економіки треба звузити кешбек від усіх товарів до тих, які реально потерпають від імпорту", - зазначила Підласа.

Вона навела приклад сиру, 30 - 40% якого в торговельній мережі є імпортним, та товарів широкого вжитку, де частка імпорту ще вища. За її словами, саме для таких категорій 10% повернення коштів роблять відчутну різницю для споживачів і допомагають українським виробникам.

Також очільниця комітету пояснила, що програма приводить людей у легальну торгівлю, збільшуючи податкові надходження. Водночас за 8 місяців 2025 року на кешбек витрачено близько 3 млрд грн, що становить лише 0,09% всіх видатків державного бюджету.

"Ця програма стала політично токсичною при тому, що це не є якась "зла програма", яка шкодить чомусь. Вона допомагає, просто треба бути свідомим у тому, чому саме вона допомагає", - зауважила Підласа.