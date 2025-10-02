Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 18:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Національний кешбек» варто обмежити товарами, які конкурують з імпортом - Підласа
Програму "Національний кешбек" на товари вітчизняного виробництва доцільно звузити до категорій продукції, які потерпають від імпорту.
Про це сказала голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю РБК-Україна.
"Кешбек допомагає певним категоріям товарів боротися з імпортом. І, на мою думку, Міністерству економіки треба звузити кешбек від усіх товарів до тих, які реально потерпають від імпорту", - зазначила Підласа.
Вона навела приклад сиру, 30 - 40% якого в торговельній мережі є імпортним, та товарів широкого вжитку, де частка імпорту ще вища. За її словами, саме для таких категорій 10% повернення коштів роблять відчутну різницю для споживачів і допомагають українським виробникам.
Також очільниця комітету пояснила, що програма приводить людей у легальну торгівлю, збільшуючи податкові надходження. Водночас за 8 місяців 2025 року на кешбек витрачено близько 3 млрд грн, що становить лише 0,09% всіх видатків державного бюджету.
"Ця програма стала політично токсичною при тому, що це не є якась "зла програма", яка шкодить чомусь. Вона допомагає, просто треба бути свідомим у тому, чому саме вона допомагає", - зауважила Підласа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Наглядова рада «Укренерго» передумала звільняти Зайченка з посади
|Кабмін вирішив почати підготовку до приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку», – Мінфін
|Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
|WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня
|Міненерго узгодило з НР «Укренерго» пріоритети діяльності й вітає її рішення продовжити роботу Зайченка як керівника
|Стало відомо, коли ЄС підвищить квоти для агроекспорту України
|Гральний бізнес в Україні за третій квартал сплатив до бюджету 592 мільйони, заблоковано 865 онлайн-казино
|«Національний кешбек» варто обмежити товарами, які конкурують з імпортом - Підласа
|Середня ціна на бензин марки А-95 залишається на рівні 58,73 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 55,88 грн/л
|НБК Чорнобильської АЕС підключено до двох дизель-генераторів після втрати живлення від лінії 330 кВ – МАГАТЕ
Бізнес
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
|«Київстар» запускає тестування технології Direct to Cell від Starlink для абонентів
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство