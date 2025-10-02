Фінансові новини
- 02.10.25
- 16:33
RSS
мапа сайту
Ринок нових легкових авто в Україні за 9 міс. майже наздогнав минулорічний показник - AUTO-Consulting
15:52 02.10.2025 |
Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 2025 року склали 54,3 тис. од., що майже дорівнює минулорічним показникам за цей період, повідомляє AUTO-Consulting.
"Весь рік авторинок значно відставав від обсягів минулого року. Все почалося з відміни численних програм допомоги USAID, які одразу почали відображатися на поставках авто. Згодом додалися і інші чинники. І лише влітку авторинок почав виходити на минулорічний трек. І от у вересні практично вдалося наздогнати показник за підсумками 9 місяців", - йдеться в повідомленні на сайті інформаційно-аналітичної групи.
Разом з тим, за даними аналітиків, у вересні продажі легкових авто скоротились на 3% порівняно з серпнем-2025 - до 6,737 тис. од.
AUTO-Consulting зазначає, що за якістю та структурую, у вересні відбулися "карколомні зміни" на цьому ринку, зокрема, тепер лідером ринку є BYD, якому вдалося зайняти 14% ринку та обійти Toyota.
"Ще місяць тому з такими показниками фінішувала саме Toyota, і от тільки-но дилери трохи пригальмували, як BYD вирвався вперед", - констатує група.
Інших змін порівняно з серпнем в першій п'ятірці не відбулось - Volkswagen, Renault та Skoda вийшли на ті ж місця, що й місяцем раніше, а от BMW опинилася на крок попереду Hyundai, зайнявши шосте місце навіть не нарощуючи продажі.
"Відбулися зміни й серед популярних моделей. Зараз хіт-продажів - це VW ID. Unix, який відтіснив на друге місце навіть "улюбленця" всіх корпоративів - Renault Duster. Але схоже, що і це ще не остаточні показники, бо на "п'яти" вже наступає BYD Seal та BYD Leopard 3", - йдеться у повідомленні.
AUTO-Consulting констатує, що у вересні в двадцятці найпопулярніших моделей авто на ринку дев'ять - електромобілі з китайського ринку.
Як повідомлялось, за даними асоціації "Укравтопром", у вересні-2025 первинні реєстрації нових легкових авто зросли на 20% порівняно з вереснем-2024 та на 1% до серпня-2025 - більш ніж до 6,8 тис. од., а за січень-вересень вони скоротились на 0,3% - до 52,9 тис. од.
