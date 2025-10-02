Фінансові новини
02.10.25
Фінансування виплат військовим: видатки треба збільшити на 300 мільярдів до 1 листопада
Законопроєкт про збільшення видатків на сектор безпеки та оборони необхідно ухвалити до 1 листопада 2025 року, аби держава могла профінансувати всі необхідні виплати військовим.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.
"Мінфін готує законопроєкт і зареєструє його в перших числах жовтня. Ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби. (Окремо додам: прогноз дуже оптимістичний).
Законопроєкт треба проголосувати в цілому до 1 листопада", - заявила вона, коментуючи своє інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
Вона додала, що затримок з виплатами військовим після 1 листопада не буде, адже, крім очікуваних змін до держбюджету на 2025 рік, у Мінфіну ще є "запас" у вигляді можливих запозичень на внутрішньому ринку.
Напередодні ЕП повідомляла, що уряду необхідно буде збільшувати видатки на оборону на 300 млрд грн, адже в останні 2 місяці року - листопад та грудень - не буде чим платити гроші на виплати військовослужбовцям.
Однією з причин збільшення видатків на війну співрозмовники ЕП, обізнані з цим питанням, називали занадто великі виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі військового. Її розмір наразі становить 15 млн грн. Фактичні видатки на здійснення виплати ОГД цьогоріч суттєво перевищили закладену суму у бюджет на 2025 рік.
Крім цього, протягом року у держави виникали додаткові потреби на закупівлю озброєння, зокрема у зв'язку зі зменшенням постачання зброї Сполученими Штатами.
