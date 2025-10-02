Фінансові новини
Україна отримала ще 170 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи
10:25 02.10.2025
Україна отримала ще 170 млн євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи за угодою, підписаною в Римі під час URC-2025.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Зокрема, 70 млн євро підуть на проєкт HOME: компенсація за зруйноване житло.
"Це ще 1500 житлових сертифікатів "єВідновлення" і можливість для 4 тис. родин придбати нові оселі замість знищених. Пріоритет мають захисники й захисниці, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Завдяки проєкту понад 7,6 тис. українців уже отримали нове житло, а всього житлові сертифікати отримали 24,3 тис. українських родин", - зазначила Свириденко.
100 млн євро будуть спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб: це допомога на проживання, житло, освіту дітей, інтеграцію в громади.
Свириденко зауважила, що житловий сектор залишається однією з найбільш уражених сфер, а загалом понад 135 тис. родин скористалися програмою "єВідновлення" й отримали компенсації для ремонту пошкодженого житла або купівлі чи будівництва нового замість зруйнованого.
Як повідомлялося, наприкінці серпня Кабінет Міністрів розширив програму компенсації за втрачене внаслідок російської агресії житло, встановивши виплати для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.
До того Кабінет Міністрів розподілив 4,8 млрд грн на фінансування програми "єВідновлення" за кошти кредиту від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ). Очікується, що завдяки цього у межах програм "HOME: компенсація за знищене житло" нові оселі зможуть придбати майже 3,7 тис. родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ.
