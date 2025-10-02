Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала ще 170 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи

10:25 02.10.2025 |

Економіка

 

Україна отримала ще 170 млн євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи за угодою, підписаною в Римі під час URC-2025.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зокрема, 70 млн євро підуть на проєкт HOME: компенсація за зруйноване житло.

"Це ще 1500 житлових сертифікатів "єВідновлення" і можливість для 4 тис. родин придбати нові оселі замість знищених. Пріоритет мають захисники й захисниці, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Завдяки проєкту понад 7,6 тис. українців уже отримали нове житло, а всього житлові сертифікати отримали 24,3 тис. українських родин", - зазначила Свириденко.

100 млн євро будуть спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб: це допомога на проживання, житло, освіту дітей, інтеграцію в громади.

Свириденко зауважила, що житловий сектор залишається однією з найбільш уражених сфер, а загалом понад 135 тис. родин скористалися програмою "єВідновлення" й отримали компенсації для ремонту пошкодженого житла або купівлі чи будівництва нового замість зруйнованого.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Кабінет Міністрів розширив програму компенсації за втрачене внаслідок російської агресії житло, встановивши виплати для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.

До того Кабінет Міністрів розподілив 4,8 млрд грн на фінансування програми "єВідновлення" за кошти кредиту від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ). Очікується, що завдяки цього у межах програм "HOME: компенсація за знищене житло" нові оселі зможуть придбати майже 3,7 тис. родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес