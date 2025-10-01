Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Попит на нові легкові авто у вересні зріс на 20%, лідером вперше став китайський BYD
13:19 01.10.2025 |
Українці у вересні придбали більш ніж 6,8 тис. нових легкових авто, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні поточного, повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.
"Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п'ятеро перевищила свій торішній результат", - йдеться у повідомленні.
За даними асоціації, продажі BYD у вересні становили 989 од. (у 5,4 раза більше, ніж торік у вересні).
Багаторічний лідер продажів бренд Toyota зайняв другу сходинку рейтингу з продажем 828 авто (-1%); третім став Volkswagen - 733 од. (+118%).
Далі у рейтингу розмістились Renault - 471 од. (-13%); Skoda - 467 од. (+5%); BMW - 366 од. (-16%); Hyundai - 347 од. (+47%); Zeekr - 248 од. (+103%); Mazda - 244 од. (+17%) та Honda - 216 од. (+50%).
Вперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.
"УкрАвтопром" повідомляє, що в у січні-вересні у країні зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше, ніж торік.
Як повідомлялось, у 2024 році первинні реєстрації нових легкових авто в Україні за даними "УкрАвтопрому" зросли на 14% - до 69,6 тис. од.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Уряд каже, що пільгові кредити підвищать ВВП
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|Попит на нові легкові авто у вересні зріс на 20%, лідером вперше став китайський BYD
|«Енергоатом» відсудив в «Укренерго» 215 мільйонів
|Пропозиція на ринку складської нерухомості столичного регіону наблизилась до довоєнного рівня
|Пенсійний фонд у вересні спрямував на соціальні виплати ₴79,8 мільярда
Бізнес
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft