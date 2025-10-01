Авторизация

Попит на нові легкові авто у вересні зріс на 20%, лідером вперше став китайський BYD

13:19 01.10.2025 |

Економіка

 

Українці у вересні придбали більш ніж 6,8 тис. нових легкових авто, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні поточного, повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.

"Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п'ятеро перевищила свій торішній результат", - йдеться у повідомленні.

За даними асоціації, продажі BYD у вересні становили 989 од. (у 5,4 раза більше, ніж торік у вересні).

Багаторічний лідер продажів бренд Toyota зайняв другу сходинку рейтингу з продажем 828 авто (-1%); третім став Volkswagen - 733 од. (+118%).

Далі у рейтингу розмістились Renault - 471 од. (-13%); Skoda - 467 од. (+5%); BMW - 366 од. (-16%); Hyundai - 347 од. (+47%); Zeekr - 248 од. (+103%); Mazda - 244 од. (+17%) та Honda - 216 од. (+50%).

Вперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

"УкрАвтопром" повідомляє, що в у січні-вересні у країні зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше, ніж торік.

Як повідомлялось, у 2024 році первинні реєстрації нових легкових авто в Україні за даними "УкрАвтопрому" зросли на 14% - до 69,6 тис. од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

