Пенсійний фонд у вересні спрямував на соціальні виплати ₴79,8 мільярда

Пенсійний фонд завершив фінансування усіх соціальних виплат за вересень, загалом на них спрямовано 79,826 млрд грн.

Про це пресслужба ПФУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат, окремих видів державних допомог у вересні завершено. На пенсійні виплати спрямовано 67,3 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,1 млрд грн, на страхові виплати - 3,1 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, на окремі види державних допомог Пенсійний фонд направив 7,9 млрд грн; на одноразову допомогу "Пакунок школяра" - 426,2 млн грн.

Також у вересні надано 1 288,9 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.