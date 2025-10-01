Авторизация

Пенсійний фонд у вересні спрямував на соціальні виплати ₴79,8 мільярда

11:47 01.10.2025 |

Економіка

 

Пенсійний фонд завершив фінансування усіх соціальних виплат за вересень, загалом на них спрямовано 79,826 млрд грн.

Про це пресслужба ПФУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат, окремих видів державних допомог у вересні завершено. На пенсійні виплати спрямовано 67,3 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,1 млрд грн, на страхові виплати - 3,1 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, на окремі види державних допомог Пенсійний фонд направив 7,9 млрд грн; на одноразову допомогу "Пакунок школяра" - 426,2 млн грн.

Також у вересні надано 1 288,9 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

