Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

 

Румунія сподівається швидко налагодити на своїй території спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників для внутрішнього використання, а також для країн Європейського Союзу та НАТО, заявила міністр закордонних справ Румунії Оана-сільвія Цою в коментарі для Reuters.

За словами міністерки, переговори з Україною розпочалися ще до серії порушень повітряного простору, за які регіон останніми тижнями звинувачує Росію.

"Ми вважаємо стратегічно важливим, щоб східний фланг був краще захищений, особливо в сфері протиповітряної оборони. Тому ми робимо кроки у цьому напрямку, створюючи необхідні партнерства, наприклад, з Україною для виробництва оборонних безпілотників у майбутньому", - сказала вона.

У рамках розвитку військової інфраструктури країна планує інвестувати понад 2,5 мільярда євро у авіабазу Міхаїла Коґелнічану, розширивши її потужності для розміщення до 10 000 румунських та союзницьких військових.

Цою відзначила, що ці кроки є відповіддю на зростання напруженості з Москвою, зокрема після порушень повітряного простору країн НАТО, і спрямовані на посилення безпеки східного флангу Альянсу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Румунія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

Бізнес