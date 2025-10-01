Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На порталі «Дія.Бізнес» з'явився перший курс, який веде ШІ-аватар
17:16 30.09.2025 |
На порталі "Дія.Бізнес" з'явився перший курс, у якому серії читає ШІ-аватар.
Як зазначили в Міністерстві цифрової трансформації, такий формат робить навчання доступним, інноваційним і ближчим до світових освітніх трендів.
У новому онлайн-курсі "Вихід цифрового бізнесу на міжнародні ринки" українські підприємці можуть дізнатися, як вийти з цифровими продуктами на глобальні ринки.
Курс адаптований із глобальної навчальної платформи ITC, SME Trade Academy. Він надає підприємцям практичні інструменти для роботи із цифровими товарами (digital goods), допоможе глибше зрозуміти особливості експорту й будувати ефективні маркетингові стратегії.
Онлайн-курс містить 10 серій тривалістю до 5 хвилин, під час яких ШІ-помічник пояснює, як працюють цифрові товари та що потрібно знати, щоб вивести їх на міжнародний ринок. Так, упродовж курсу підприємці:
* розберуть п'ять ключових характеристик цифрових товарів: структуру витрат, досвід споживання (experience good), варіативність (versioning), мережеві ефекти та витрати на перехід;
* навчаться масштабувати прибуток завдяки низьким граничним витратам і використанню моделей freemium, реклами та додаткових пропозицій;
* зрозуміють, як будувати довіру до продукту через брендинг, відгуки клієнтів, трейлери та пробні періоди;
* сформують підхід до створення різних версій продукту для окремих сегментів клієнтів без перевантаження вибором;
* опанують стратегії досягнення критичної маси користувачів і застосування мережевих ефектів для зростання;
* дізнаються, як зменшувати витрати на перехід для нових клієнтів, щоб зробити вибір вашого продукту очевидним і привабливим.
Окрім того, підприємці дізнаються, які є глобальні платформи та як створити власний онлайн-простір.
Курс буде корисним для підприємців, які займаються цифровим бізнесом, стартапами та тим, хто планує власну справу.
Раніше стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України та американська компанія Google оголосили про новий етап співпраці, у фокусі якої стане використання технологій штучнго інтелекту для розробки державних ШІ-продуктів в Україні.
Перед тим технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації Дмитро Овчаренко заявляв, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" - "Дія.AI", - наразі працює на моделі ШІ Gemini, проте найближчим часом заплановано перехід на власну модель, яка повністю працюватиме в національній інфраструктурі.
Зі свого боку перший віцепрем'єр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" - "Дія.AI" - відповідає на 85% запитів громадян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
ТОП-НОВИНИ
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|В Україні у серпні знизилася середня зарплата - дані Держстату по регіонах
|Мінфін знизив ставку відсікання 18-міс. доларових ОВДП до 4,11%
|Фермери зможуть отримати часткову компенсацію на будівництво та реконструкцію ферм
|Скасування актів виконаних робіт: Комітет Ради підтримав законопроєкт
|На порталі «Дія.Бізнес» з'явився перший курс, який веде ШІ-аватар
|Більшість роботодавців відчули виїзд чоловіків 18-22 років: опитування OLX
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 58,71 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,86 грн/л
Бізнес
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos