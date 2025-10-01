На порталі «Дія.Бізнес» з'явився перший курс, який веде ШІ-аватар

На порталі "Дія.Бізнес" з'явився перший курс, у якому серії читає ШІ-аватар.

Як зазначили в Міністерстві цифрової трансформації, такий формат робить навчання доступним, інноваційним і ближчим до світових освітніх трендів.

У новому онлайн-курсі "Вихід цифрового бізнесу на міжнародні ринки" українські підприємці можуть дізнатися, як вийти з цифровими продуктами на глобальні ринки.

Курс адаптований із глобальної навчальної платформи ITC, SME Trade Academy. Він надає підприємцям практичні інструменти для роботи із цифровими товарами (digital goods), допоможе глибше зрозуміти особливості експорту й будувати ефективні маркетингові стратегії.

Онлайн-курс містить 10 серій тривалістю до 5 хвилин, під час яких ШІ-помічник пояснює, як працюють цифрові товари та що потрібно знати, щоб вивести їх на міжнародний ринок. Так, упродовж курсу підприємці:

* розберуть п'ять ключових характеристик цифрових товарів: структуру витрат, досвід споживання (experience good), варіативність (versioning), мережеві ефекти та витрати на перехід;

* навчаться масштабувати прибуток завдяки низьким граничним витратам і використанню моделей freemium, реклами та додаткових пропозицій;

* зрозуміють, як будувати довіру до продукту через брендинг, відгуки клієнтів, трейлери та пробні періоди;

* сформують підхід до створення різних версій продукту для окремих сегментів клієнтів без перевантаження вибором;

* опанують стратегії досягнення критичної маси користувачів і застосування мережевих ефектів для зростання;

* дізнаються, як зменшувати витрати на перехід для нових клієнтів, щоб зробити вибір вашого продукту очевидним і привабливим.

Окрім того, підприємці дізнаються, які є глобальні платформи та як створити власний онлайн-простір.

Курс буде корисним для підприємців, які займаються цифровим бізнесом, стартапами та тим, хто планує власну справу.

Раніше стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України та американська компанія Google оголосили про новий етап співпраці, у фокусі якої стане використання технологій штучнго інтелекту для розробки державних ШІ-продуктів в Україні.

Перед тим технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації Дмитро Овчаренко заявляв, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" - "Дія.AI", - наразі працює на моделі ШІ Gemini, проте найближчим часом заплановано перехід на власну модель, яка повністю працюватиме в національній інфраструктурі.

Зі свого боку перший віцепрем'єр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" - "Дія.AI" - відповідає на 85% запитів громадян.