Більшість роботодавців відчули виїзд чоловіків 18-22 років: опитування OLX

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років суттєво вплинув на український ринок праці, свідчить опитування платформи OLX Робота серед 1026 пошукачів роботи віком до 22 років та 645 представників бізнесу.

В основному частка працівників-чоловіків до 22 років в компаніях не перевищує 10%, але вплив урядового рішення відчули більшість роботодавців (41% - помітний, 15% - частковий). Він проявляється у збільшенні кількості звільнень молодих співробітників, складнощах з пошуком кандидатів, зменшенні відгуків на вакансії та зростанні зарплатних очікувань серед молоді.

"Найбільше постраждали галузі, де молодь традиційно займає стартові позиції: ритейл, HoReCa, логістика та виробництво", - йдеться в релізі, текст якого є у LIGA.net.

У відповідь на нові виклики бізнес намагається активніше залучати старших кандидатів, жінок чи тимчасово заморозив розширення. Близько 9% респондентів сказали, що розглядають варіант повного або часткового припинення діяльності, а 42% опитаних не змінювали підходів до працевлаштування.

Думки бізнесу щодо урядового рішення розділилися майже порівну: 33% не підтримують його, 36% підтримують, решта зайняли нейтральну позицію.

Опитування чоловіків 18-22 років показало, що 23% планують виїхати за кордон (через страх мобілізації, небезпеку, бажання навчатись чи працювати за кордоном або просто подорожувати), тоді як 45% - залишаються (через бажання допомогти країні, працювати вдома, залишатися з родиною, не мають грошей або не впевнені, що за кордоном буде краще).

Переважна більшість чоловіків цієї вікової групи ще навчається або поєднує навчання з роботою.

54% респондентів сказали, що мають друзів чи родичів, які вже виїхали за кордон або планують це зробити. З них майже половина зробили це одразу, а кожен п'ятий звільнився заради цього з роботи.