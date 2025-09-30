Перша партія протирозвідувальних комплексів «Ай-Петрі» з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Підрозділи Збройних сил України отримали 15 повністю оснащених комплексів протидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі", що стало наразі найбільшою партією поставки таких комплексів, а також першою партією з державного замовлення, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у вівторок.

"П'ятнадцять комплексів ПДТР "Ай-Петрі" - це найбільша кількість, яку ми постачаємо до війська одночасно. Але цю передачу від інших відрізняє те, що це перші "Ай-Петрі", що потраплять до рук Сил Оборони за державним замовленням", - повідомив лідер "Євросолідарності", народних депутат України Петро Порошенко, який восени 2023-го року інвестував у розробку цих комплексів понад 200 млн грн власних коштів.

Він відзначив, що державне контрактування ПДТР "Ай-Петрі" "означає визнання якості наших комплексів". "Це визнання їхньої бойової ефективності. Нині передаємо 15 комплексів вартістю 130 млн грн, що вже вирушають до різних родів військ. Зокрема, свої чотири комплекси вже отримали українські спецпризначенці", - розповів політик.

До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка.

"Більше року тому ми розпочали цей проєкт. Займалися всіма процесами: від розробки до постачання на фронт готових одиниць техніки. "Ай-Петрі" вже перекривають сотні кілометрів уздовж лінії бойового зіткнення на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Півдні... Сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. А ми налагодили серійне виробництво", - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, з осені 2023 року Порошенко інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та вже використовуються у ЗСУ. Тривалий час на цю програму не виділялося державне фінансування, але у березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони про їх закупівлі. 29 червня він повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо цих комплексів. "Водночас ми продовжимо виробництво і постачання власним коштом", - повідомив політик.

У 2024 році повідомлялося про передачу таких комплексів, зокрема, 406-й окремій артилерійській бригаді імені Алмазова, 148-й артилерійській бригаді, 206-й артилерійській бригаді ВМС України, 18 центру протидії технічним розвідкам, Оперативному командуванню "Південь".