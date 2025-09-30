Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Фонд держмайна залучив за тиждень від приватизації 532 мільйони
11:57 30.09.2025 |
Фонд державного майна України 22 - 26 вересня 2025 року провів вісім приватизаційних аукціонів, на яких залучив 532,02 млн гривень.
Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 8 онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі на суму 532,02 млн грн. Зростання ціни відбулося у 2,82 раза», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня став державний пакет акцій розміром 73,2784% статутного капіталу АТ «Завод «Квант» у Києві. За об'єкт змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості у 2,34 раза - від стартової 172,96 млн грн до переможної 401,5 млн грн.
Також попитом серед інвесторів користувався єдиний майновий комплекс держпідприємства «Укррибпроєкт» у столиці. Ціна об'єкта зросла з 7,53 млн грн до фінальних 61,1 млн грн, за об'єкт змагалися 11 учасників.
Цього тижня команда Фонду планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій такі об'єкти, як ЄМК ДП «Славутський комбінат «Будфарфор», державна частка у розмірі 100% статутного капіталу дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» та інші.
Як повідомлялося, Фонд державного майна з початку 2025 року реалізував на приватизаційних аукціонах 271 об'єкт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення
|Фонд держмайна залучив за тиждень від приватизації 532 мільйони
|Держава власним виробництвом покриває близько 40% потреб фронту - Міноборони
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.09.25
|В Україні цьогоріч 91 компанія позбулася російських власників - Опендатабот
Бізнес
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло