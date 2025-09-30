Авторизация

Фонд держмайна залучив за тиждень від приватизації 532 мільйони

11:57 30.09.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України 22 - 26 вересня 2025 року провів вісім приватизаційних аукціонів, на яких залучив 532,02 млн гривень.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 8 онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі на суму 532,02 млн грн. Зростання ціни відбулося у 2,82 раза», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став державний пакет акцій розміром 73,2784% статутного капіталу АТ «Завод «Квант» у Києві. За об'єкт змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості у 2,34 раза - від стартової 172,96 млн грн до переможної 401,5 млн грн.

Також попитом серед інвесторів користувався єдиний майновий комплекс держпідприємства «Укррибпроєкт» у столиці. Ціна об'єкта зросла з 7,53 млн грн до фінальних 61,1 млн грн, за об'єкт змагалися 11 учасників.

Цього тижня команда Фонду планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій такі об'єкти, як ЄМК ДП «Славутський комбінат «Будфарфор», державна частка у розмірі 100% статутного капіталу дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» та інші.

Як повідомлялося, Фонд державного майна з початку 2025 року реалізував на приватизаційних аукціонах 271 об'єкт.
 

