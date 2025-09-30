Фінансові новини
30.09.25
- 12:50
- RSS
- мапа сайту
Держава власним виробництвом покриває близько 40% потреб фронту - Міноборони
11:54 30.09.2025 |
Власне виробництво України покриває близько 40% потреб фронту. Значних успіхів держава досягла у виробництві різних типів дронів, артилерійських снарядів, броньованих автомобілів та засобів РЕБ.
Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю BBC заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Генерал Гаврилюк заявив, що місцеве виробництво покриває близько 40% потреб фронту. За його словами, деякі речі, зокрема дрони-камікадзе, майже повністю виготовляються в Україні.
Також він констатував, що значних успіхів здобуто у виробництві різних типів дронів, артилерійських снарядів, броньованих автомобілів і засобів радіоелектронної боротьби.
Водночас щодо зенітно-ракетних систем ППО Україна поки що майже повністю залежить від партнерів, тому саме ці види озброєнь мають пріоритет у запитах Києва.
Під час розмови Гаврилюк зазначив, що Київ звернувся до партнерів із проханням щонайменше про десять систем середньої дальності Patriot, що дозволить збивати російські балістичні ракети, зокрема гіперзвукові аеробалістичні "Кинджали".
"Посилення протиповітряної оборони України - це інвестиція в безпеку всієї Європи", - наголосив він.
Водночас на запитання, наскільки гострий дефіцит ракет та боєприпасів генерал відповів ухильно, зазначивши, що сили оборони України використовують ракети Patriot "виключно для збиття російських балістичних ракет".
У матеріалі нагадують, що влітку президент США Трамп обіцяв надати Україні Patriot і навіть називав цифру 17, але не було зрозуміло, чи йшлося про повні системи, окремі пускові установки чи ракети. Відтоді про постачання нічого не повідомлялося. За словами Гаврилюка, "є рух у цьому напрямку", однак деталі він не розкрив.
Генерал визнав, що Україна просила ракети не лише для Patriot, а й для інших систем ППО. Це, за його словами, потрібно, щоб "розподіляти навантаження між різними рівнями оборони і гарантувати резерв на випадок збільшення інтенсивності масованих ударів".
Іншим запитом від України є далекобійні ракети "Томагавк".
Гаврилюк зауважив, що удари вглиб території Росії ракетами можуть не лише послабити її воєнну промисловість, а й змусити Москву сісти за стіл переговорів, оскільки вартість продовження війни для неї невпинно зростатиме.
