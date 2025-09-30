В Україні цьогоріч 91 компанія позбулася російських власників - Опендатабот

Від початку 2025 року 91 компанія в Україні видалила згадування про російських власників у своїх установчих документах.

Про це повідомив Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру, передає Укрінформ.

«91 компанія в Україні позбулась російських власників із січня 2025 року. Серед них 88 активно працюють, а 3 перебувають у стані припинення. До цього ще 714 компаній видалили власників з РФ від початку повномасштабного вторгнення попри заборону закону», - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, третина компаній, що позбулися російського сліду, працює у Києві - 30 бізнесів. Далі йдуть Одещина - 9 компаній, Харківська, Львівська та Вінницька області - по 7 відповідно.

Найбільше компаній працює у сфері оптової торгівлі - 15, операцій з нерухомістю (13), роздрібної торгівлі (8), рибного господарства (6), а також у сфері ІТ та консалтингу (5).

Більшість компаній, що видалили власників з РФ, мають оборот до 10 млн грн - 38. Ще 10 компаній заробили від 10 до 100 млн грн, 4 перевищили планку у 100 млн грн, а 39 не подали фінансову звітність.

В Опендатаботі зауважують, що серед компаній, які позбулись російського сліду, є такі, хто активно бере участь у державних тендерах. Зокрема, компанія «Татнєфть-АЗС-Україна» виграла 43 тендери на суму понад 6,8 млн грн з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.