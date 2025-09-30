Фінансові новини
30.09.25
03:01
RSS
мапа сайту
У Міжнародному реєстрі збитків до розгляду прийняли лише чверть заяв
23:47 29.09.2025 |
Українці подали до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, більше 60 тисяч заяв, але верифіковані та прийняті до розгляду 12 тисяч заяв.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Міжнародний реєстр (RD4U) отримав вже понад 60 тисяч заяв у різних категоріях, відкритих для фізичних осіб, що стосуються смерті близького члена сім'ї та пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.
Як повідомив в інтерв'ю DW виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський, понад 12 тисяч заяв вже було розглянуто та формально внесено до реєстру його Радою.
"Найпопулярнішими є категорії, пов'язані з руйнуванням житлової нерухомості, внутрішнім переміщенням, та, на превеликий жаль, щодо втрати життя та зниклих безвісти осіб", - зазначив він.
"Але в цілому цифри по всіх категоріях ростуть кожного дня. Збитки широкі, всеохоплюючі, тож цифри, на жаль, великі, й вони збільшуватимуться", - прогнозує Ключковський.
За його словами, з другої половини жовтня буде відкрита можливість подачі заяв для першої групи категорій юридичних осіб та держави, тобто бізнес також зможе подавати заяви про свої економічні збитки.
Окрім цього, Реєстр готується до запуску категорії з вимушеного виїзду українців за кордон. "Ця категорія буде, ймовірно, найбільшою, адже за межами України перебуває до 7 мільйонів українців", - сказав Ключковський.
У Реєстрі затверджено загалом 43 категорії збитків, що розроблені на основі підходів міжнародного права. Наразі відкрито 13 категорій. Всі категорії стосуються поки що лише фізичних осіб.
Міжнародний реєстр збитків для України було створено 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк'явіку як перший крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії. До цієї ініціативи долучилися 40 країн.
Рада директорів Реєстру закликає країни завершити розробку договору про сам механізм компенсації з доступом до коштів для відшкодування збитків. Штаб-квартира Міжнародного реєстру збитків розташована в Гаазі, працює також офіс Реєстру в Києві.
