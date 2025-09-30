Ukraine Facility: Кабмін визначив критерії публічних закупівель за кошти програми

Кабінет Міністрів України затвердив новий розділ у правилах публічних закупівель під час воєнного стану, який регулює, як саме замовники можуть використовувати кошти програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зазначається, це стосується всіх публічних закупівель за кошти програми - від органів влади та місцевих громад до закладів освіти, охорони здоров'я й інших державних і комунальних установ.

Зокрема, новий розділ визначає ключові умови для замовників:

* учасниками процедур можуть бути лише компанії та субпідрядники, зареєстровані в "прийнятних країнах" - державах ЄС, Україні, країнах Західних Балкан, Грузії, Молдові, країнах Європейського економічного простору, а також в інших країнах, які за визначенням Європейської Комісії надають Україні рівень підтримки, на рівні підтримки ЄС;

* усі товари, в тому числі в межах робіт і послуг, також мають походити з цих країн;

* учасники та їхні бенефіціарні власники не повинні перебувати під санкціями Євросоюзу.

"Українські замовники отримали чіткі правила закупівель за кошти Ukraine Facility. Місцеві громади, школи, коледжі, інші замовники завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу зможуть купувати необхідне устаткування, модернізувати обладнання, проводити ремонти, будувати нові приміщення", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Перелік прийнятних країн опублікований на сайті Мінекономіки.

Як повідомлялося, раніше у вересні Європейська Комісія ухвалила запропоновані Україною поправки до "Плану України" - плану реформ, необхідних для отримання коштів Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

На початку серпня Кабінет Міністрів затвердив зміни до Плану України, який визначає зобов'язання української влади для отримання коштів за програмою європейської допомоги Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.

До того повідомлялося, українська влада не виконує всі передбачені Планом України реформи для отримання коштів за програмою Ukraine Facility.

Через це ЄС зменшила розмір четвертого у 2025 році траншу фінансової допомоги Україні в рамках Ukraine Facility, про який українська влада попросила ще в червні, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

У Єврокомісії пояснили, що у разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Але оскільки 3 із 16 індикаторів залишалися невиконаними, розмір траншу зменшили до 3,05 млрд євро. У Єврокомісії уточнювали, що з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша - закону про реформу АРМА, а третя - відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки. Водночас, згідно з умовами програми, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звертався до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.





Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.