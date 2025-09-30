Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 03:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 7 міс. збільшився на 16,1% – Держстат
23:41 29.09.2025 |
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-липні 2025 року збільшився на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 117,7 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
Як повідомило статвідомство, за 7 міс.-2025 обсяги зведення будівель виросли на 27,7%, з них житлових будинків - на 12%, нежитлових - на 36,4%. Обсяги будівництва інженерних споруд виросли лише на 8%.
Частка нового будівництва у загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила у січні-липні 43,4%, ремонту - 29%, реконструкції та інших робіт - 27,6%.
Згідно даних Держстату, цьогоріч у січні-липні індекс будівельної продукції сягнув 110% до відповідного періоду минулого року, при цьому в житловому будівництві показник становить 104,9%, у нежитловому - 128,7%, в інженерному - 102,4%.
В липні індекс будівельної продукції сягнув 144,5% до минулорічного показника, а відносно червня-2025 - 97,2%.
За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у липні-2025 у житловому будівництві становили 57%, у нежитловому - 136,8%, в інженерному - 165%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 59,6%, 130,1% і 156,6% відповідно.
Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де ведуться (велися) бойові дії, та з урахуванням уточнень нескоригованих даних на останню дату за 2025 рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос вважає, що Україна виконала «домашнє завдання» щодо нацменшин
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЄС та Данія через Фонд підтримки енергетики профінансували три лопаті для пошкодженої РФ ВЕС на EUR3,23 млн
|З початку року бізнес взяв вже понад 60 мільярдів гривень пільгових держкредитів
|У Міжнародному реєстрі збитків до розгляду прийняли лише чверть заяв
|Ukraine Facility: Кабмін визначив критерії публічних закупівель за кошти програми
|Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 7 міс. збільшився на 16,1% – Держстат
|Зеленський запропонував уряду створити 1000 годин українського контенту
Бізнес
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції