Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 7 міс. збільшився на 16,1% – Держстат

23:41 29.09.2025 |

Економіка

 

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-липні 2025 року збільшився на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 117,7 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило статвідомство, за 7 міс.-2025 обсяги зведення будівель виросли на 27,7%, з них житлових будинків - на 12%, нежитлових - на 36,4%. Обсяги будівництва інженерних споруд виросли лише на 8%.

Частка нового будівництва у загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила у січні-липні 43,4%, ремонту - 29%, реконструкції та інших робіт - 27,6%.

Згідно даних Держстату, цьогоріч у січні-липні індекс будівельної продукції сягнув 110% до відповідного періоду минулого року, при цьому в житловому будівництві показник становить 104,9%, у нежитловому - 128,7%, в інженерному - 102,4%.

В липні індекс будівельної продукції сягнув 144,5% до минулорічного показника, а відносно червня-2025 - 97,2%.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у липні-2025 у житловому будівництві становили 57%, у нежитловому - 136,8%, в інженерному - 165%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 59,6%, 130,1% і 156,6% відповідно.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де ведуться (велися) бойові дії, та з урахуванням уточнень нескоригованих даних на останню дату за 2025 рік.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

