НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський запропонував уряду створити 1000 годин українського контенту

 

Президент України Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту.

Про це пише «Детектор медіа» з посиланням на засідання парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 вересня.

На реалізацію цієї ініціативи можуть виділити майже 4 мільярди гривень, які нині передбачені в бюджеті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

За словами голови комітету Микити Потураєва, передбачається понад 1 мільярд гривень на Держкіно та майже 1 мільярд на Український культурний фонд.

Також кошти планують виділити на Український інститут, Український інститут книги, Інститут національної політики, Державну службу з етнополітики та інші.

«Ви знаєте, як росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його за кордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі - це питання національної безпеки, стійкості та єдності, зміцнення української ідентичності», - зауважив Потураєв.

Учасники засідання домовилися про окрему зустріч з т. в. о. міністра культури Тетяною Бережною, де обговорять реалізацію ініціативи президента «Виробництво 1000 годин українського контенту».

Нагадаємо, 15 вересня уряд схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. На культуру там виділяли 4,7 мільярда гривень.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

Бізнес