Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд ухвалив постанову про моніторинг викидів у режимі реального часу

17:10 29.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу, що забезпечить прозорість екологічних даних та посилить контроль за промисловими підприємствами.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що новий механізм передбачає передачу даних з автоматизованих систем вимірювання безпосередньо до Мінекономіки та Державної екологічної інспекції.

Насамперед це стосується операторів установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами та зобов'язані встановлювати обладнання для моніторингу викидів, а також тих, хто запровадив такі системи добровільно.

Відповідно до документу, оператори повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання в електронній формі через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема". Передача результатів моніторингу здійснюватиметься автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, інтегрований у "ЕкоСистему".

Очікується, що нововведення забезпечить для держави удосконалення системи екологічного контролю та виконання міжнародних зобов'язань України, для бізнесу - менше ризиків непорозумінь із контролюючими органами та зростання прозорості, а для громадськості - вільний доступ до екологічної інформації про рівень промислових викидів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес