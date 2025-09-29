Уряд ухвалив постанову про моніторинг викидів у режимі реального часу

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про Порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу, що забезпечить прозорість екологічних даних та посилить контроль за промисловими підприємствами.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що новий механізм передбачає передачу даних з автоматизованих систем вимірювання безпосередньо до Мінекономіки та Державної екологічної інспекції.

Насамперед це стосується операторів установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами та зобов'язані встановлювати обладнання для моніторингу викидів, а також тих, хто запровадив такі системи добровільно.

Відповідно до документу, оператори повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання в електронній формі через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема". Передача результатів моніторингу здійснюватиметься автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, інтегрований у "ЕкоСистему".

Очікується, що нововведення забезпечить для держави удосконалення системи екологічного контролю та виконання міжнародних зобов'язань України, для бізнесу - менше ризиків непорозумінь із контролюючими органами та зростання прозорості, а для громадськості - вільний доступ до екологічної інформації про рівень промислових викидів.