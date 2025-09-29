Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін уточнив критерії замовників під час закупівель за кошти Ukraine Facility
15:05 29.09.2025 |
Кабінет міністрів України затвердив новий розділ у правилах публічних закупівель під час воєнного стану, що регулює, як саме замовники можуть використовувати кошти програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.
Згідно з інформацією на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України в понеділок, новий розділ визначає, що учасниками процедур можуть бути лише компанії та субпідрядники, зареєстровані в "прийнятних країнах" - державах ЄС, Україні, країнах Західних Балкан, Грузії, Молдові, країнах Європейського економічного простору, а також в інших країнах, які за визначенням Європейської комісії надають Україні рівень підтримки на рівні підтримки ЄС.
Також визначається, що новий розділ надає можливість брати участь у процедурах усім товарам, у тому числі в межах робіт і послуг, але вони також мають походити з цих країн. Разом з тим учасники та їхні бенефіціарні власники не повинні перебувати під санкціями ЄС.
В Мінекономіки пояснили, що узгодження процедури з зобовʼязаннями за Рамковою угодою між Україною та ЄС щодо функціонування програми Ukraine Facility робить систему закупівель більш зрозумілою та підвищує ефективність використання коштів ЄС на відновлення та розвиток. Це стосується всіх публічних закупівель за кошти програми - від органів влади та місцевих громад до закладів освіти, охорони здоров'я й інших державних і комунальних установ.
Програму Ukraine Facility започатковано у 2024 році рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС. Її мета - допомогти Україні з фінансуванням відновлення, модернізації та проведення реформ на шляху до членства в ЄС, обсяг підтримки - EUR50 млрд на 2024-2027 рр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зеленський запропонував уряду створити 1000 годин українського контенту
|Уряд ухвалив постанову про моніторинг викидів у режимі реального часу
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Уряд змінив правила для «Укренерго», щоб компанія добудувала захист на підстанціях
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,73 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,88 грн/л
|Державний борг України у серпні зріс на $6,58 мільярда
Бізнес
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції