Україна успішно завершила скринінг з Єврокомісією щодо рибальства та аквакультури

У Брюсселі завершилися скринінгові зустрічі української делегації з Європейською комісією за переговорним розділом 13 «Рибальство та водний промисел».

Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, передає Укрінформ.

Впродовж двох днів делегація України на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - головним переговірником Тарасом Качкою презентувала стан адаптації законодавства у сферах рибальства й аквакультури до стандартів ЄС.

«Це були два надзвичайно продуктивні дні, які дали нам розуміння поточного стану та наступних кроків для адаптації української рибогосподарської системи до вимог ЄС. Дякуємо Європейській комісії за відкритість, плідну комунікацію та підтримку на євроінтеграційному шляху України. Ця допомога стала результатом високих оцінок ЄС наших зусиль і дозволяє зберігати активні темпи впровадження необхідних реформ», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Українська делегація надала детальні роз'яснення щодо розвитку водного промислу, морського просторового планування, структурної підтримки сектору, планів щодо вилову та допустимих квот. боротьби з незаконним, нерегульованим і незареєстрованим виловом, тощо.

Розділ 13 належить до Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Цей кластер є фінальним сегментом у процесі скринінгу України з Єврокомісією. За результатами скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство, що стане наступним кроком у процесі переговорів щодо вступу України до ЄС.