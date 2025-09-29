Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 23:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна успішно завершила скринінг з Єврокомісією щодо рибальства та аквакультури
10:07 29.09.2025 |
У Брюсселі завершилися скринінгові зустрічі української делегації з Європейською комісією за переговорним розділом 13 «Рибальство та водний промисел».
Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, передає Укрінформ.
Впродовж двох днів делегація України на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - головним переговірником Тарасом Качкою презентувала стан адаптації законодавства у сферах рибальства й аквакультури до стандартів ЄС.
«Це були два надзвичайно продуктивні дні, які дали нам розуміння поточного стану та наступних кроків для адаптації української рибогосподарської системи до вимог ЄС. Дякуємо Європейській комісії за відкритість, плідну комунікацію та підтримку на євроінтеграційному шляху України. Ця допомога стала результатом високих оцінок ЄС наших зусиль і дозволяє зберігати активні темпи впровадження необхідних реформ», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.
Українська делегація надала детальні роз'яснення щодо розвитку водного промислу, морського просторового планування, структурної підтримки сектору, планів щодо вилову та допустимих квот. боротьби з незаконним, нерегульованим і незареєстрованим виловом, тощо.
Розділ 13 належить до Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Цей кластер є фінальним сегментом у процесі скринінгу України з Єврокомісією. За результатами скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство, що стане наступним кроком у процесі переговорів щодо вступу України до ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зеленський запропонував уряду створити 1000 годин українського контенту
|Уряд ухвалив постанову про моніторинг викидів у режимі реального часу
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
|Уряд змінив правила для «Укренерго», щоб компанія добудувала захист на підстанціях
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,73 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,88 грн/л
|Державний борг України у серпні зріс на $6,58 мільярда
Бізнес
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції