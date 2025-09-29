Фінансові новини
29.09.25
09:55
Уряд затвердив склад комісії для добору голови АРМА
09:38 29.09.2025 |
Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з добору кандидата на посаду голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Відповідне розпорядження №1032-р оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
Згідно з документом, до складу конкурсної комісії увійшли керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м.Вупперталь, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт; голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут; учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАНУ Анжеліка Крусян; головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Валентина Лук'янець-Шахова; заступник виконавчого директора з юридичних питань ГО "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко; прокурор, міжнародний експерт у сфері фінансових злочинів, корупції, відмивання коштів, старший спеціаліст з питань повернення активів в Базельському інституті врядування Ріта Сімоеш.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 30 липня звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олену Думу. Прем'єр-міністр доручив терміново запустити новий конкурс з відбору кандидатів на посаду. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.
