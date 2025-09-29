Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд затвердив склад комісії для добору голови АРМА

09:38 29.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з добору кандидата на посаду голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відповідне розпорядження №1032-р оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Згідно з документом, до складу конкурсної комісії увійшли керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м.Вупперталь, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт; голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут; учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАНУ Анжеліка Крусян; головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Валентина Лук'янець-Шахова; заступник виконавчого директора з юридичних питань ГО "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко; прокурор, міжнародний експерт у сфері фінансових злочинів, корупції, відмивання коштів, старший спеціаліст з питань повернення активів в Базельському інституті врядування Ріта Сімоеш.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 30 липня звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олену Думу. Прем'єр-міністр доручив терміново запустити новий конкурс з відбору кандидатів на посаду. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1444  0,04 0,10 41,6656  0,02 0,06
EUR 48,1850  0,03 0,07 48,9039  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 26.09.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

