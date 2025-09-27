Фінансові новини
Україна перейшла на класифікацію корисних копалин за стандартом, ухваленим у ЄС
23:41 26.09.2025 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову про оновлення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр відповідно до міжнародних стандартів, повідомило Міністерство економіки в п'ятницю.
"Рішення є важливим кроком для розвитку української геології та надрокористування. Воно забезпечує прозорі та зрозумілі для інвесторів правила, інтегрує Україну в європейський простір і формує підґрунтя для розвитку ринку стратегічних і критичних матеріалів. Це перехід до складніших та комплексних систем класифікації, а отже, інструмент доступу до ринків капіталу для наших проєктів", - прокоментував постанову міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Постанова передбачає перехід на Рамкову класифікацію ООН (РКООН-2019), яка використовується в країнах ЄС і в якій ресурси та запаси класифікують на основі трьох фундаментальних критеріїв:
* E - характеризує ступінь сприятливості екологічних, соціальних та економічних умов для забезпечення життєздатності проєкту, включно з ринковими цінами, юридичними, нормативними, природоохоронними й договірними аспектами;
* F - технічної (технологічної) обґрунтованості проєкту освоєння ресурсу (запасів та ресурсів), що визначає ступінь опрацювання технологій, досліджень і зобов'язань, необхідних для реалізації проєкту;
* G - позначає ступінь достовірності оцінки обсягу продукції, що буде отримана внаслідок реалізації проєкту.
