Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні на 11% скоротилися обсяги вантажних перевезень

23:28 26.09.2025 |

Економіка

 

У січні-серпні 2025 року в Україні було перевезено 208,9 млн тонн вантажів, що на 11,3% менше, ніж торік.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«У січні-серпні 2025 року перевезено 208,9 млн тонн вантажів, що на 11,3% менше, ніж торік. Основні обсяги перевезено: 106,9 млн тонн - залізничним транспортом, 77,4 млн тонн - автомобільним», - йдеться в повідомленні.

Найбільші скорочення перевезень зафіксовано водним транспортом - на 46,7%.

В Україні на 11% скоротилися обсяги вантажних перевезень

 

За даними Держстату, за вказаний період також скоротився показник вантажообігу - до аналогічного періоду минулого року він зменшився на 13,4%.

Водночас за вісім місяців поточного року зростання демонструють пасажирські перевезення. Загалом за цей період пасажирським транспортом скористалися 1 443,2 млн осіб, що 0,4% більше за показник минулого року.

В Україні на 11% скоротилися обсяги вантажних перевезень

 

Найбільше перевезень здійснено міським електротранспортом - 786,9 млн пасажирів та автомобільним - 612,6 млн.

Пасажирообіг порівняно із січнем-серпнем 2024 року збільшився на 5,4%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на вчора, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес