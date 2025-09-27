В Україні на 11% скоротилися обсяги вантажних перевезень

У січні-серпні 2025 року в Україні було перевезено 208,9 млн тонн вантажів, що на 11,3% менше, ніж торік.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«У січні-серпні 2025 року перевезено 208,9 млн тонн вантажів, що на 11,3% менше, ніж торік. Основні обсяги перевезено: 106,9 млн тонн - залізничним транспортом, 77,4 млн тонн - автомобільним», - йдеться в повідомленні.

Найбільші скорочення перевезень зафіксовано водним транспортом - на 46,7%.

За даними Держстату, за вказаний період також скоротився показник вантажообігу - до аналогічного періоду минулого року він зменшився на 13,4%.

Водночас за вісім місяців поточного року зростання демонструють пасажирські перевезення. Загалом за цей період пасажирським транспортом скористалися 1 443,2 млн осіб, що 0,4% більше за показник минулого року.

Найбільше перевезень здійснено міським електротранспортом - 786,9 млн пасажирів та автомобільним - 612,6 млн.

Пасажирообіг порівняно із січнем-серпнем 2024 року збільшився на 5,4%.