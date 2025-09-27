Фінансові новини
27.09.25
- 00:10
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
В Україні на 11% скоротилися обсяги вантажних перевезень
23:28 26.09.2025 |
У січні-серпні 2025 року в Україні було перевезено 208,9 млн тонн вантажів, що на 11,3% менше, ніж торік.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.
«У січні-серпні 2025 року перевезено 208,9 млн тонн вантажів, що на 11,3% менше, ніж торік. Основні обсяги перевезено: 106,9 млн тонн - залізничним транспортом, 77,4 млн тонн - автомобільним», - йдеться в повідомленні.
Найбільші скорочення перевезень зафіксовано водним транспортом - на 46,7%.
За даними Держстату, за вказаний період також скоротився показник вантажообігу - до аналогічного періоду минулого року він зменшився на 13,4%.
Водночас за вісім місяців поточного року зростання демонструють пасажирські перевезення. Загалом за цей період пасажирським транспортом скористалися 1 443,2 млн осіб, що 0,4% більше за показник минулого року.
Найбільше перевезень здійснено міським електротранспортом - 786,9 млн пасажирів та автомобільним - 612,6 млн.
Пасажирообіг порівняно із січнем-серпнем 2024 року збільшився на 5,4%.
