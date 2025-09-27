Авторизация

Державний фонд регіонального розвитку профінансує 27 проєктів на ₴ 372 мільйона

23:24 26.09.2025 |

Економіка

 

Державний фонд регіонального розвитку профінансує 27 проєктів у центральній та західній Україні на загальну суму 372,29 млн грн.

Про це у Телеграмі повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Експертна комісія провела друге засідання, на якому розглянула проєкти центрального і західного макрорегіонів. За результатами засідання схвалено 27 проєктів на загальну суму 372,29 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Так, для центрального макрорегіону схвалено 6 проєктів на 144,81 млн грн, з них у Вінницькій області - 1 проєкт з обсягом 39,44 млн грн, у Київській - 3 проєкти з обсягом 62,89 млн грн, у Черкаській - 2 проєкти з обсягом 42,48 млн грн.

Для західного макрорегіону схвалено 21 проєкт з обсягом фінансування 227,49 млн грн, з них у Закарпатській області - 6 проєктів з обсягом 38,28 млн грн, в Івано-Франківській - 1 проєкт з обсягом 43,51 млн грн, у Львівській - 7 проєктів з обсягом 78,20 млн грн, у Рівненській - 2 проєкти з обсягом 20,82 млн грн, у Тернопільській - 1 проєкт з обсягом 7,80 млн грн, у Хмельницькій - 3 проєкти з обсягом 17,71 млн грн, у Чернівецькій - 1 проєкт з обсягом 21,17 млн грн.

При розподілі коштів використовувався територіально-орієнтований підхід. Пріоритет при відборі надавався проєктам, з потребою у фінансуванні за кошти ДФРР обсягом до 70 млн грн, по яких завершено тендерні процедури, укладені договори підряду та реалізацію яких буде завершено у 2025 році.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на вчора, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

