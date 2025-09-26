Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Румунія прагне виробляти дрони з Україною за кошти ЄС
15:56 26.09.2025 |
Румунія прагне співпрацювати з Україною у створенні безпілотників в рамках нового механізму фінансування оборони Європейського Союзу.
Про це агентству Reuters розповіло джерело в румунському уряді, повідомляє "Європейська правда".
За останні роки російські безпілотники, які атакують Україну, неодноразово порушували повітряний простір Румунії, а уламки падали на її територію понад 20 разів.
"Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, їх немає ні в кого", - заявило агентству Reuters джерело в румунському уряді з питань оборони.
Джерело повідомило, що Румунія веде переговори з Україною, чия технологія дронів була "широкомасштабно випробувана в бою", про виробництво безпілотників в рамках проєкту, який фінансуватиметься в рамках ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.
Румунія отримає 16,6 мільярда євро в рамках програми SAFE.
Наразі румунська протиповітряна оборона включає винищувачі F-16, системи Patriot, ракетні пускові установки HIMARS компанії Lockheed Martin, південнокорейські ракети класу "земля-повітря" малої дальності Chiron і німецькі зенітні гармати Gepard.
Нагадаємо, у травні тодішній тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.
Також варто зазначити, що 13 вересня румунський повітряний простір порушив російський безпілотник.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|В Україні кількість боргів за комуналку перевищила рекордні 788 000
|Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко
|ЗМІ: Румунія прагне виробляти дрони з Україною за кошти ЄС
|ФОПам розширили пільги зі сплати єдиного соціального внеску
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent на рівні $69,4 за барель
|Кулеба анонсував мораторій на відключення води та світла на прифронтових територіях через борги
Бізнес
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки