Фінансові новини
25.09.25
01:24
Політика
Україна очікує наступний транш від заморожених активів РФ у жовтні - Шмигаль
23:37 24.09.2025 |
Наступний транш від заморожених російських активів Україна очікує вже у жовтні.
Про це під час телефонної розмови з Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Укрінформ із посиданням на його Телеграм.
Співрозмовники обговорили фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA.
Шмигаль заявив, що наступний транш Україна очікує вже у жовтні.
«Важливе питання - конфіскація заморожених російських активів. Кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України», - наголосив міністр оборони.
Окрема увага була приділена практичній реалізації інструменту SAFE - оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, «скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК».
Крім того, політики порушили тему подальшого послаблення воєнної машини Росії.
«ЄС уже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження. Разом посилюємо стійкість України та безпеку Європи», - додав він.
