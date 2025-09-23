Україна і Корея готують ще 13 спільних економічних проєктів

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обговорив з віце-прем'єр-міністром - міністром економіки та фінансів Республіки Корея Ку Юн Чолем подальші кроки в реалізації спільних інфраструктурних проєктів.

Про це Кулеба повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У центрі уваги - співпраця в рамках Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Україна вже передала офіційний запит на пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва», - йдеться в повідомленні.

Кулеба нагадав, що це найбільший економічний проєкт між країнами, який стане кроком до модернізації української залізниці. Він буде реалізований через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї.

Окремо під час розмови йшлося про запуск нових механізмів, які б дозволили громадам отримати важку техніку для відновлення інфраструктури. Одна із пропозицій - створення спільно з корейськими партнерами Української міжнародної лізингової компанії.

Міністри обговорили також проєкти в рамках офіційної допомоги розвитку. Сьогодні в роботі вже перебувають 6 спільних проєктів і готується ще близько 13. Серед них - будівництво Центру управління залізничним рухом, модернізація та підтримка української авіації, а також створення тренінгового центру важкої будівельної техніки у Житомирі.