Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна і Корея готують ще 13 спільних економічних проєктів
14:32 23.09.2025 |
Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обговорив з віце-прем'єр-міністром - міністром економіки та фінансів Республіки Корея Ку Юн Чолем подальші кроки в реалізації спільних інфраструктурних проєктів.
Про це Кулеба повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«У центрі уваги - співпраця в рамках Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Україна вже передала офіційний запит на пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва», - йдеться в повідомленні.
Кулеба нагадав, що це найбільший економічний проєкт між країнами, який стане кроком до модернізації української залізниці. Він буде реалізований через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї.
Окремо під час розмови йшлося про запуск нових механізмів, які б дозволили громадам отримати важку техніку для відновлення інфраструктури. Одна із пропозицій - створення спільно з корейськими партнерами Української міжнародної лізингової компанії.
Міністри обговорили також проєкти в рамках офіційної допомоги розвитку. Сьогодні в роботі вже перебувають 6 спільних проєктів і готується ще близько 13. Серед них - будівництво Центру управління залізничним рухом, модернізація та підтримка української авіації, а також створення тренінгового центру важкої будівельної техніки у Житомирі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $67,7 за барель
|Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України
|Зростання цін промвиробників в Україні в серпні 2025р прискорилося до 4,7% - Держстат
|Україна з початку маркетингового року експортувала понад 4 мільйони тонн пшениці
|Україна і Корея готують ще 13 спільних економічних проєктів
|Потужності 60% виробників дронів не завантажені через брак замовлень від держави, – президент ТСУ
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg