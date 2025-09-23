Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна і Корея готують ще 13 спільних економічних проєктів

 

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обговорив з віце-прем'єр-міністром - міністром економіки та фінансів Республіки Корея Ку Юн Чолем подальші кроки в реалізації спільних інфраструктурних проєктів.

Про це Кулеба повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У центрі уваги - співпраця в рамках Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Україна вже передала офіційний запит на пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва», - йдеться в повідомленні.

Кулеба нагадав, що це найбільший економічний проєкт між країнами, який стане кроком до модернізації української залізниці. Він буде реалізований через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї.

Окремо під час розмови йшлося про запуск нових механізмів, які б дозволили громадам отримати важку техніку для відновлення інфраструктури. Одна із пропозицій - створення спільно з корейськими партнерами Української міжнародної лізингової компанії.

Міністри обговорили також проєкти в рамках офіційної допомоги розвитку. Сьогодні в роботі вже перебувають 6 спільних проєктів і готується ще близько 13. Серед них - будівництво Центру управління залізничним рухом, модернізація та підтримка української авіації, а також створення тренінгового центру важкої будівельної техніки у Житомирі.
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес