Міністр фінансів Марченко очолив оновлену розширену та посилену робочу групу щодо переговорів з МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко увійшов та очолив Міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом (МВФ), склад якої було оновлено та розширено з 17 до 19 людей.

Згідно із розпорядженням Кабінету міністрів №1011 від 22 вересня, опублікованим на сайті уряду у понеділок ввечері, якщо раніше в складі групи був тільки один міністр - юстиції, то тепер їх там чотири: ще й міністр економіки, довкілля та сільського господарства та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності.

В документі також актуалізований й персональний склад групи, бо останній раз він був затверджений в серпні 2022 року. В результаті тепер в групі як міністр юстиції Герман Галущенко замість Дениса Малюськи, як заступник керівника Офісу президента - Ірина Мудра замість Андрія Смирнова, а Денис Улютін залишився в групі, але тепер як міністр соцполітики, а не перший заступник міністра фінансів.

В той же час зі складу групи виключений голова правління НАК "Нафтогаз України", у 2022 році цю посаду займав Юрій Вітренко та представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, який раніше очолював робочу групу, залишився в її складі, але як один з трьох заступників голови.

Нацбанк, як і раніше, представляють перший заступник голови Сергій Ніколайчук та заступник голови Юрій Гелетій.

Секретарем Міжвідомчої робочої групи призначена директор департаменту міжнародних зв'язків та організаційно-аналітичної роботи Мінфіну Марина Бенедик замість Дмитра Манцурова, який був начальником управління міжнародного співробітництва Мінфіну.

Як повідомлялося, під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів 9 вересня офіційно звернулися до МВФ із проханням про нову програму. Фонд, у свою чергу, повідомив про розробку у найближчі тижні графіку обговорень нової програми.

Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ - від $150 до $170 млрд.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд - у негативному, але із затягуванням війти ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.