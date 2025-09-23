Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністр фінансів Марченко очолив оновлену розширену та посилену робочу групу щодо переговорів з МВФ

23:55 22.09.2025 |

Економіка

 

Міністр фінансів Сергій Марченко увійшов та очолив Міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом (МВФ), склад якої було оновлено та розширено з 17 до 19 людей.

Згідно із розпорядженням Кабінету міністрів №1011 від 22 вересня, опублікованим на сайті уряду у понеділок ввечері, якщо раніше в складі групи був тільки один міністр - юстиції, то тепер їх там чотири: ще й міністр економіки, довкілля та сільського господарства та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності.

В документі також актуалізований й персональний склад групи, бо останній раз він був затверджений в серпні 2022 року. В результаті тепер в групі як міністр юстиції Герман Галущенко замість Дениса Малюськи, як заступник керівника Офісу президента - Ірина Мудра замість Андрія Смирнова, а Денис Улютін залишився в групі, але тепер як міністр соцполітики, а не перший заступник міністра фінансів.

В той же час зі складу групи виключений голова правління НАК "Нафтогаз України", у 2022 році цю посаду займав Юрій Вітренко та представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, який раніше очолював робочу групу, залишився в її складі, але як один з трьох заступників голови.

Нацбанк, як і раніше, представляють перший заступник голови Сергій Ніколайчук та заступник голови Юрій Гелетій.

Секретарем Міжвідомчої робочої групи призначена директор департаменту міжнародних зв'язків та організаційно-аналітичної роботи Мінфіну Марина Бенедик замість Дмитра Манцурова, який був начальником управління міжнародного співробітництва Мінфіну.

Як повідомлялося, під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів 9 вересня офіційно звернулися до МВФ із проханням про нову програму. Фонд, у свою чергу, повідомив про розробку у найближчі тижні графіку обговорень нової програми.

Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ - від $150 до $170 млрд.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд - у негативному, але із затягуванням війти ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес