Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Модернізована «Булава» збільшила радіус до 100 кілометрів

Модернізована «Булава» збільшила радіус до 100 кілометрів

 

Український баражуючий боєприпас «Булава» летітиме вдвічі далі та нестиме потужнішу бойову частину для ураження важливих цілей у тилу ворога.

Про це «Мілітарному» розповіли розробники компанії DEVIRO на виставці Defense Tech Valley 2025.

Останній цикл модернізації перетворив «Булаву» з тактичного ударного безпілотника, що працював в радіусі 55 кілометрів, на платформу з робочою дальністю понад 100 км і гарантованим часом польоту 75 хвилин.

Оновлений дрон фактично став новим поколінням, яке відрізняється від попередніх версій подовженими на 7 сантиметрів крилами та новою 5-кілограмовою бойовою частиною.

«БЧ вагою у 3,6 кг може вивести з ладу, пошкодити, інколи знищити ціль, але збільшення ваги дозволяє помножити шанс, що другий удар не знадобиться», - розповідає Денис Чумаченко, технічний директор компанії DeViro.

Втім, у серійному виробництві залишаються безпілотники з меншою бойовою частиною, а варіант з 5-кілограмовою поки що надходитиме за окремим замовленням від підрозділів.

Модернізована «Булава» збільшила радіус до 100 кілометрів

 Бойова частина баражуючого боєприпаса «Булава», вересень 2025.

Розробники зазначають, що в обох вагових категоріях вже існує сім типів бойових частин (уламкова, термобарична, кумулятивна, тощо), але вони не взаємозамінні, оскільки принцип застосування Х-подібних безпілотників вимагає точного центрування ваги.

«Бойові частини не взаємозамінні за масою та центруванням - заміна в польових умовах часто неможлива. Тому кінцева підгонка і підтвердження сумісності здійснюються на заводі. На етапі замовлення військові можуть сформувати набір, наприклад, 5 термобарів та 10 уламкових, і отримати їх у комплекті», - кажуть розробники.

Також для оновленого безпілотника була розроблена «нічна» оптична станція з тепловізійним каналом, що зумовлено дедалі активнішим переміщенням ворожої техніки в темну пору доби.

«Булава» локалізується: виробники почали використовувати двигуни українського виробництва та майже відмовилися від купівлі готових контролерів - їх виробництво було налагоджене відділом розробок DEVIRO. Також в планах перехід на українські прилади телеметрії вже найближчим часом.

«Лелека-100» оновлюється вслід за «Булавою»

Паралельно з цим було покращено розвідник-ретранслятор «Лелека-100М2R», який шукає цілі для «Булави» та забезпечує зв'язок на великих відстанях. Запас ходу оновленого безпілотника збільшили з трьох до п'яти годин.

Було серйозно перероблено оптичний модуль, який отримав мультисенсорну платформу з фіксованими лінзами замість моторизованого об'єктиву. Це усунуло проблеми з фокусом після жорстких посадок, значно покращило стабілізацію і таким чином дало кращу якість зображення.

«Ми зробили дуже багато роботи над помилками. Були колись меми про тремор кота, який трясеться і всі писали " це Лелека-100″ [натякаючи на погану стабілізацію камери]. Зараз цього немає, всі бажаючі можуть звернутись для оновлення програмного забезпечення», - розповідають у компанії.

Важливим фактором ефективності безпілотників залишається їх вартість. У компанії не розкривають цифри, однак зазначають, що модернізація виробів не підвищила їх ціну для замовника.

Наразі виробничі потужності компанії майже завантажені завдяки контрактам від іноземних замовників в інтересах українських Сил оборони. Представники DEVIRO розповіли, що отримують щомісяця 70-80 записів із підтвердженими бойовими застосуваннями.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,30 0,73 41,4000  0,29 0,71
EUR 48,6600  0,31 0,64 48,6900  0,30 0,62

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес