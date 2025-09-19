Авторизация

Рада ратифікувала дві угоди про кредити на відновлення України на 200 мільйонів євро

23:40 18.09.2025 |

Економіка

 

Верховна Рада ратифікувала дві фінансових угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про залучення позик на програми з відновлення на загальну суму 200 млн євро.

Відповідні законопроєкти №0330 та №0331 в цілому на засіданні у четвер підтримали 261 та 259 нардепів відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Зокрема, законопроєкт №0330 передбачає ратифікацію фінансової угоди "Програма відновлення України ІІІ" Транш В між Україною та ЄІБ, яка передбачає залучення 100 млн євро на реалізацію заходів з відновлення, відбудови та покращення критичної та соціальної інфраструктури в Україні в рамках інструменту Ukraine Facility.

Законопроєктом №0331 пропонувалося ратифікувати фінансову угоду з ЄІБ за програмою "Відновлення водопостачання і водовідведення України", яка передбачає залучення позики в обсязі 100 млн євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення.

Як повідомлялося, у липні група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейська комісія оголосили про новий пакет фінансування для України у розмірі 600 млн євро.

Він включає фінансування критично важливої енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку відновлення малих та середніх підприємств України та приватного сектору.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

