Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2025 рік з дохідною частиною в 1 025 млрд грн і видатковою - в 1 020 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

«17 вересня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1152 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік". Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 025,2 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

Дохідна частина бюджету Пенсійного фонду складається із доходів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у сумі 858,8 млрд грн, доходів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання - 42,9 млрд грн. Також передбачений трансфер коштів із держбюджету для забезпечення соціальних виплат у розмірі 117,3 млрд грн.

Видатки бюджету передбачені в сумі 1 020,9 млрд грн і враховують проведені в 2025 році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення доплат та перерахунків, надання соціальних виплат, які здійснюються Пенсійним фондом України за рахунок коштів Державного бюджету України.

Також бюджет ПФУ враховує видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), призначених та перерахованих на виконання судових рішень, передбачених постановою Кабінету міністрів про довічне грошове утримання суддів у відставці.

Наголошується, що бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим.