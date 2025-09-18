Фінансові новини
- 18.09.25
- 23:27
RSS
мапа сайту
Українці за вісім місяців сплатили понад 103 млрд гривень військового збору
23:18 18.09.2025 |
Платники податків протягом січня-серпня 2025 року спрямували на підтримку армії 103,3 мільярда гривень військового збору. Це вчетверо більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Про це повідомила Державна податкова служба.
Найбільші суми надішли від Києва (33,5 мільярда гривень), а також Дніпропетровської (11,7 мільярда гривень), Львівської (8 мільярди гривень) та Харківської (6,5 мільярда гривень) областей.
У ДПС пояснили зростання суми надходжень підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та сумлінною і своєчасною сплатою збору платниками.
Водночас там нагадали, що самозайняті громадяни, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільнені від сплати військового збору на час служби.
Напередодні податкова повідомляла, що за вісім місяців поточного року платники перерахували вже майже 400 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 20,3% (або 67,3 мільярда гривень) більше за відповідний показник минулого року.
Як вважають у ДПС, зростання сплати податку на доходи фізичних осіб свідчить про легалізацію трудових відносин, прозорість виплат і розвиток бізнесу.
Очільниця ДПС Леся Карнаух також розповідала, що майже 35% податкових надходжень до бюджету забезпечили підприємства переробної промисловості й торгівлі.
