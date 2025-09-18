Авторизация

Свириденко ознайомила директорку Світового банку з пріоритетами бюджету України на наступний рік

23:09 18.09.2025 |

Економіка

 

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час зустрічі з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності.Анною Б'єрде окреслила пріоритети державного бюджету на 2026 рік для подальшої підтримки України з боку інституції.

Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомила у Телеграмі.

"Я окреслила пріоритети проєкту держбюджету України на 2026 рік, це в першу чергу оборона держави та соціальна стабільність. Розповіла про наші підходи до балансування потреб оборони та інших видатків, а також розв'язання проблеми дефіциту бюджету. Обговорили шляхи підтримки України з боку Світового банку у часи великих викликів", - зазначила Свириденко.

За словами Прем'єр-міністерки, "Україна продовжує просувати реформи відповідно до наших міжнародних зобов'язань, зокрема зміцнення антикорупційних інституцій".

Свириденко і Б'єрде домовилися про продовження контактів для поглиблення співпраці.

Прем'єр-міністерка подякувала команді Світового банку за постійну надійну підтримку України в ці складні часи повномасштабного вторгнення РФ.
 

