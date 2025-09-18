Уряд виділив ₴1 мільярд на житло для переселенців

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1 млрд грн субвенцій на облаштування житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами виїзного засідання уряду у Сумах, присвяченого соціальним питанням, передає Укрінформ.

«Виділили 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова - все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення», - зазначила Свириденко.

За її словами, для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції.

«Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50 % коштом субвенції», - пояснила вона.

За її словами, уряд також запровадив соціальну послугу з допомоги у веденні побуту для переселенців з категорії маломобільних громадян.

«Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян», - поінформувала прем'єрка.

Крім цього, уряд запровадив можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати після евакуації додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання.

«Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров'я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності - протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі», - зазначила глава уряду.

Як повідомлялося, на Вінниччині в Стрижавській громаді відкрили соціальне житло для ВПО.