НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд виділив ₴1 мільярд на житло для переселенців

23:57 17.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1 млрд грн субвенцій на облаштування житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами виїзного засідання уряду у Сумах, присвяченого соціальним питанням, передає Укрінформ.

«Виділили 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова - все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення», - зазначила Свириденко.

За її словами, для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції.

«Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50 % коштом субвенції», - пояснила вона.

За її словами, уряд також запровадив соціальну послугу з допомоги у веденні побуту для переселенців з категорії маломобільних громадян.

«Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян», - поінформувала прем'єрка.

Крім цього, уряд запровадив можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати після евакуації додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання.

«Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров'я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності - протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі», - зазначила глава уряду.

Як повідомлялося, на Вінниччині в Стрижавській громаді відкрили соціальне житло для ВПО.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

