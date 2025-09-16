Авторизация

У проєкті держбюджету на наступний рік запланований «оборонний резерв» на ₴200 мільярдів

23:26 15.09.2025 |

Економіка

 

У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено створення "оборонного резерву" на 200 мільярдів гривень, що є ключовою новацією серед оборонних видатків.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Росколана Підласа, аналізуючи урядовий проєкт держбюджету.

"Найбільша новація у сфері оборонних видатків - так званий «оборонний резерв» на 200 млрд грн. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою", - зазначила Підласа.

Вона зауважила, що загальний обсяг видатків - 4,8 трлн грн. Це більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, загальний обсяг видатків на національну безпеку і оборону становитиме 2,8 трлн грн, що на 6,5% більше порівняно з видатками поточного року. З цієї суми 44,8 млрд грн передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, а 37,6 млрд грн - на виробництво дронів.
 

