Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 04:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У проєкті держбюджету на наступний рік запланований «оборонний резерв» на ₴200 мільярдів
23:26 15.09.2025 |
У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено створення "оборонного резерву" на 200 мільярдів гривень, що є ключовою новацією серед оборонних видатків.
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Росколана Підласа, аналізуючи урядовий проєкт держбюджету.
"Найбільша новація у сфері оборонних видатків - так званий «оборонний резерв» на 200 млрд грн. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою", - зазначила Підласа.
Вона зауважила, що загальний обсяг видатків - 4,8 трлн грн. Це більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення.
Як повідомлялося, загальний обсяг видатків на національну безпеку і оборону становитиме 2,8 трлн грн, що на 6,5% більше порівняно з видатками поточного року. З цієї суми 44,8 млрд грн передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, а 37,6 млрд грн - на виробництво дронів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна завершила етап перемовин з ЄС щодо аграрної політики
|Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|У проєкті держбюджету на наступний рік запланований «оборонний резерв» на ₴200 мільярдів
|У бюджеті-2026 передбачені ₴1,9 мільярда для фонду, створеного за угодою зі США про надра
|Мінімальна зарплата з наступного року зросте до 8647 гривень - депутат
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії