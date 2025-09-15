Фінансові новини
До використання у війську допустили три оптоволоконні FPV-комплекси від Укроборонпрому
17:46 15.09.2025 |
Міністерство оборони України кодифікувало три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ «Українська оборонна промисловість».
Про це у Телеграмі повідомив генеральний директор УОП Герман Сметанін, передає Укрінформ.
«Три оптоволоконні FPV-комплекси виробництва підприємств АТ «Укроборонпром» успішно пройшли кодифікацію та міжвідомчі випробування з Національною гвардією України», - йдеться в повідомленні.
За словами Сметаніна, безпілотніки здатні долати значну відстань, а використання оптоволоконних систем робить їх нечутливими до радіозавад ворога, що значно підвищує ефективність роботи військових.
Очільник Укроборонпрому зауважив, що державні виробники озброєння наразі активно опановують новітні технології і готові до їх масштабування.
