Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 23:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Серпневі перевірки декларацій: НАЗК виявило порушення на понад 337 мільйонів гривень
23:19 12.09.2025 |
Національне агентство з питань запобігання корупції у серпні завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушення виявили у кожній з перевірених декларації.
Про це йдеться у публікації на сайті НАЗК.
У 52% з числа перевірених декларацій встановлено ознаки недостовірних відомостей та необґрунтованості активів, повідомляє агентство.
Зокрема, в одній декларації встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 3,7 млн грн, у 49 - ознаки недостовірних відомостей на понад 333,3 млн грн, говориться у повідомленні.
"У серпні 2025 року до компетентних органів скеровано 23 обґрунтованих висновків за ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування), 14 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (недостовірне декларування) та один - за ознаками ч. 1 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва)", - інформує агентство.
Також до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направлено матеріали повної перевірки декларації за 2023 рік, поданої колишнім начальником сектору медичного забезпечення та медико-біологічного захисту Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області для розгляду питання про звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів.
Серед найбільших порушень за результатами повних перевірок, завершених у серпні у деклараціях - ознаки недостовірних відомостей на понад 35,7 млн грн у декларації колишнього заступника міністра оборони України, заступника директора дочірнього підприємства держкомпанії "Укрспецекспорт" ДП "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес".
За 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 35,7 млн грн, обґрунтований висновок скеровано до Національної поліції України.
Також НАЗК відмічає ознаки недостовірних відомостей на понад 19,5 млн грн у декларації ексначальника управління державної реєстрації Центрально-західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) за 2022 рік. НАБУ розпочало кримінальне провадження.
За результатами перевірки декларації керівника відділу Бюро економічної безпеки за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 4 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до Державного бюро розслідувань.
У колишнього керівника Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн. ДБР приєднало результати перевірки до матеріалів кримінального провадження.
У колишнього заступника начальника КП «Київський метрополітен» за 2022 та 2023 роки, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 35,3 млн грн. Обґрунтовані висновки скеровано до НАБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Серпневі перевірки декларацій: НАЗК виявило порушення на понад 337 мільйонів гривень
|До кінця року мають запрацювати 60% функціоналу системи онлайн-моніторингу грального ринку - регулятор
|Данія представила «найбільш амбітну» програму допомоги Україні
|Держгеонадра оголосили торги з продажу чотирьох спецдозволів
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,91 грн/л
|Держава віддала аграріям у суборенду ще 183,5 га земель
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму