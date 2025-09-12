Фінансові новини
До кінця року мають запрацювати 60% функціоналу системи онлайн-моніторингу грального ринку - регулятор
23:05 12.09.2025 |
До кінця 2025 року мають запрацювати 60% функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор, що вже дозволить Державній податковій службі контролювати базу оподаткування.
Про це повідомив журналістам голова державного агентства «ПлейСіті» Геннадій Новіков, передає кореспондент Укрінформу.
«До кінця року ми запустимо в дослідну експлуатацію першу чергу державної системи онлайн-моніторингу, яка охопить близько 60% того функціоналу, який хоче бачити законодавець, а саме: інформацію про фінансові потоки. Маючи цю інформацію, податкова служба зможе вираховувати спецподаток GGR (gross gaming revenue - податок для організаторів азартних ігор з різниці між ставками та виплаченими виграшами). А також, отримавши дані про виплати в сторону гравців, зможе оподатковувати їх податком на доходи фізичних осіб і військовим збором», - сказав Новіков.
Тендер на розробку моніторингової системи відбувся вчора, 11 вересня, у Prozorro. З найкращою пропозицією в аукціоні взяло участь ТОВ "Кедртех". Наразі в межах тендерної процедури триває розгляд документів, після підтвердження яких компанія буде оголошена переможцем. Після укладання договору підрядник приступає до роботи.
«Система моніторингу - це не лендинг і не застосунок. Це інфраструктура, яка має збирати та обробляти мільярди даних у реальному часі, бути захищеною від кібератак і забезпечувати прозорість для ринку. Українські IT-компанії на консультаціях підтвердили: розробка такої системи потребує щонайменше року", - наголосив керівник держагентства.
Регулятор очікує, що другу чергу ДСОМ буде запущено в середині 2026 року.
«До кінця 2025 року ми приймаємо систему, розраховуємося і запускаємо її в роботу. Після цього починається юридичний процес, визначений законодавцем: у бізнесу є пів року на адаптацію своїх систем для взаємодії з ДСОМ. І фактично до середини наступного року ми матимемо підключених гравців, а держава - отримуватиме всі дані по ринку», - роз'яснив Новіков.
