Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав зміни до бюджету-2025, які Кличко назвав «пограбуванням» Києва
18:08 11.09.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2025 рік, вони зокрема передбачають вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував цей законопроєкт.
За його словами, ці кошти були закладені на допомогу армії, реабілітацію військових, на забезпечення медицини й освіти в місті, на забезпечення найнижчої у країні ціни на проїзд у комунальному транспорті.
"Відбулося фактично пограбування Києва. По-іншому це не назвеш. Бо законопроєкт, який передбачає вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". І порушує права місцевого самоврядування", - наголосив Віталій Кличко.
Він зазначив, що звертався до Володимира Зеленського не підписувати цей законопроєкт, але все ж документ був підписаний.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав зміни до бюджету-2025, які Кличко назвав «пограбуванням» Києва
|Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,78 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 1 коп. до 55,93 грн/л
|НБУ про виїзд чоловіків 18-22 років: Не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Держслужба зайнятості запустила сервіс із відслідковування трендів ринку праці
|Стимулююча валютна лібералізація у серпні потроїла іноземні інвестиції у статутний капітал - голова НБУ
|Нафта продовжує дешевшати, Brent біля $67 за барель
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini