Зеленський підписав зміни до бюджету-2025, які Кличко назвав «пограбуванням» Києва

18:08 11.09.2025 |

Економіка

 

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2025 рік, вони зокрема передбачають вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував цей законопроєкт.

За його словами, ці кошти були закладені на допомогу армії, реабілітацію військових, на забезпечення медицини й освіти в місті, на забезпечення найнижчої у країні ціни на проїзд у комунальному транспорті.

"Відбулося фактично пограбування Києва. По-іншому це не назвеш. Бо законопроєкт, який передбачає вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". І порушує права місцевого самоврядування", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що звертався до Володимира Зеленського не підписувати цей законопроєкт, але все ж документ був підписаний.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

