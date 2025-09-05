Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До 100 млн грн за проривні ШІ-рішення: уряд запускає грантовий конкурс Brave1

23:52 04.09.2025 |

Економіка

 

Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє урядовий портал.

У межах конкурсу виробники можуть отримати до 100 млн грн фінансування. Насамперед, держава зацікавлена в рішеннях, які значно збільшать автономність місій, говориться у повідомленні.

Йдеться про автономні дрони, автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів, ШI-рішення для перехоплення та нейтралізації КАБ та середовища симуляцій для навчання та тестування автономних бойових систем з ШІ.

"Більш ніж 200 компаній у Brave1 сьогодні працюють над ШІ-технологіями, які вже змінюють хід війни. І держава готова підтримати стартапи, які дадуть Україні технологічну перевагу над ворогом", - заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Для участі в конкурсі виробникам необхідно подати заявку до 9 вересня.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес