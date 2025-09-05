Фінансові новини
05.09.25
03:15
- RSS
- мапа сайту
До 100 млн грн за проривні ШІ-рішення: уряд запускає грантовий конкурс Brave1
23:52 04.09.2025 |
Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.
Про це повідомляє урядовий портал.
У межах конкурсу виробники можуть отримати до 100 млн грн фінансування. Насамперед, держава зацікавлена в рішеннях, які значно збільшать автономність місій, говориться у повідомленні.
Йдеться про автономні дрони, автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів, ШI-рішення для перехоплення та нейтралізації КАБ та середовища симуляцій для навчання та тестування автономних бойових систем з ШІ.
"Більш ніж 200 компаній у Brave1 сьогодні працюють над ШІ-технологіями, які вже змінюють хід війни. І держава готова підтримати стартапи, які дадуть Україні технологічну перевагу над ворогом", - заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Для участі в конкурсі виробникам необхідно подати заявку до 9 вересня.
