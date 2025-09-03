На систему онлайн-моніторингу азартних ігор планують витратити 30 млн грн: оголошено тендер

Державне агентство "ПлейСіті", новий регулятор грального бізнесу в Україні, оголосило тендер на розроблення системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор.

Керівник ПлейСіті Геннадій Новіков казав LIGA.net, що першу версію системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор планують запустити до кінця року.

За даними в електронній системі Prozorro, очікувана вартість закупівлі послуг з розроблення програмного забезпечення на замовлення становить 30 млн грн. Аукціон заплановано на 11 вересня.

До участі в тендері запрошують IT-компанії з досвідом реалізації складних цифрових рішень.

"Запуск цього інструменту - надважлива частина реформи сфери азартних ігор. Це зробить ринок прозорим, контрольованим і підзвітним державі й суспільству", - наголосили у ПлейСіті.

Система буде відстежувати фінансові потоки та валовий дохід операторів у режимі реального часу, фіксувати дані з грального обладнання, контролювати відсоток виграшу гральних автоматів, верифікувати інформацію про ринок і зберігати резервні копії даних.

У держсистему онлайн-моніторингу інтегрують реєстри сфери азартних ігор, що дозволить верифікувати інформацію про організаторів у режимі реального часу.

Детінізація ринку може приносити в бюджет щороку до 10 млрд грн податків, зазначили в держагентстві. Ці кошти держава спрямує на посилення обороноздатності - зокрема, на закупівлю дронів для Сил оборони.