Уряд готує підвищення мінімальних цін на алкоголь

Запланований перегляд мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь (МРЦ) суттєво не вплине на споживачів, оскільки запропоновані мінімальні ціни є вже меншими, ніж вартість більшості алкогольних напоїв у магазинах.

Про це свідчить проведений фахівцями Міністерства економіки аналіз поточних ринкових цін на алкоголь у роздрібних мережах, пише БізнесЦензор.

У міністерстві нагадали, що чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь уряд затвердив ще у вересні 2018 року. До цього їх, зазвичай, переглядали щороку. Відтак, чинні мінімальні ціни на більшість алкогольних напоїв не змінювались останні п'ять років, окрім роздрібної ціни на ігристі вина та газовані винні напої, яку підвищили у січні 2021 року.

Однак за останні роки значно зросли витрати виробників алкогольної продукції. Так, ціна акцизної марки зросла на 66,41%, спирт для виробництва алкогольних напоїв подорожчав на 27%, вартість склотари зросла на 161%, ковпачка - на 182%, виноматеріалів - на 32%, пробки - на 109%, гофротара подорожчала на 36%, етикетка - на 29%.

У Мінекономіки пояснюють, що перегляд мінімальних цін допоможе підтримати виробників якісної алкогольної продукції, які працюють легально. Адже продаватися за ціною нижчою, ніж продукція добросовісних виробників, можуть лише напої виготовлені нелегально, з неякісної сировини та без сплати податків.

У Федерації роботодавців України (ФРУ) також зауважують, що мінімальні ціни на алкоголь вже давно не відповідають витратам виробників. Наприклад, зараз вже практично неможливо знайти в мережевих торговельних точках сидр українського виробництва за ціною нижчою за 48 гривень за літр - саме таку мінімальну ціну пропонує Мінекономіки замість нинішньої, встановленої на рівні 29 грн за літр. Схожу ситуацію можна спостерігати й з іншими алкогольними напоями, додають у ФРУ.

У Carlsberg Ukraine також вважають за необхідне переглянути мінімальні ціни на сидр, адже за останні роки його собівартість значно зросла.

"З урахуванням змін, які відбулись у соціально-економічній та податкових сферах за останні роки, зокрема зростання цін на сировину, комплектуючі, енергоносії тощо, розмір мінімальної роздрібної ціни на сидр потребує коригування", - прокоментували пропозиції міністерства у Carlsberg Ukraine.

Підвищення мінімальних цін на вина підтримують у спілці "Укрсадвинпром". Її голова Володимир Печко пояснив, що це позитивно вплине на відповідальних виробників алкогольної продукції високої якості та допоможе підтримати сектор виноградарства, адже якісне вино виробляється саме з українського винограду, а не з дешевих імпортних виноматеріалів.

За попередньою оцінкою Мінекономіки, перегляд мінімальних цін на алкоголь дозволить залучити додаткові надходження до державного та місцевого бюджетів від сплати податків та зборів у розмірі близько 500 мільйонів гривень. Однак непрямий ефект для економіки і бюджету може бути значно більшим, адже це рішення дозволить зберегти позиції легальних виробників і стримати розширення "тіньового" ринку.

"Вчасний перегляд цін дозволяє збільшувати надходження до держбюджету, яких сьогодні вкрай не вистачає в умовах війни. Станом на зараз мінімальні ціни на алкогольні напої є застарілими, нездатними виконувати функцію "цінового фільтра". Встановлення економічно обґрунтованих мінімальних цін на алкогольні напої унеможливить демпінг за рахунок несплати податків та надасть рівні умови по ціні на полиці для усіх учасників ринку, а споживачу - можливість обирати алкогольну продукцію за показниками якості, а не дешевої ціни", - стверджує голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.