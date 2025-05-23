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Україна та ЄС налаштовані знайти збалансоване рішення щодо торгівлі до кінця липня
13:54 23.05.2025 |
Хоча Єврокомісія затвердила перехідні заходи, які набудуть чинності з 6 червня, Україна та ЄС мають політичну волю домовитись про збалансовані умови торгівлі вже до кінця липня.
На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час серії зустрічей на високому рівні в Брюсселі, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.
Міністр пояснив, що Єврокомісія ухвалила перелік перехідних заходів, які набудуть чинності з 6 червня, однак це рішення є проміжним. За його словами, воно дозволяє уникнути найгіршого сценарію та зберегти доступ українського аграрного експорту до європейського ринку.
Крім того, цим рішенням Єврокомісія дала Україні час і простір для того, щоб знайти стабільне довгострокове рішення в межах Угоди про асоціацію та Зони вільної торгівлі.
Коваль зауважив, що діалог з європейськими партнерами був конструктивний: домовилися працювати швидко, цілеспрямовано й узгоджено.
«Є політична воля з обох сторін знайти збалансоване рішення вже до кінця липня. Наша мета - уникнути невизначеності, дати нашим аграріям зрозумілі правила гри та забезпечити сталий доступ української продукції до ринку ЄС. Для України це не лише питання торгівлі - це питання економічної стійкості під час війни», - наголосив Коваль.
Міністр подякував європейським колегам за чітку позицію, діалог та партнерство.
Як повідомлялося, після завершення дії автономних торговельних заходів у торгівлі з Україною, термін дії яких вичерпується 6 червня, Єврокомісія застосовуватиме перехідний «виконавчий акт», що був погоджений на спеціальному міжурядовому комітеті.
Цей акт діятиме протягом часу, що є необхідним для модифікації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка була утворена між Україною і ЄС ще у 2016 році.
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