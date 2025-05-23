Уряд затвердив план дій на випадок кризової ситуації на ринку нафти

Уряд затвердив план дій на випадок виникнення кризової ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів в Україні.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"План дій визначає: механізми використання результатів моніторингу ринку нафти та нафтопродуктів, аналізу факторів, тенденцій, додаткових чинників, що впливають на стан забезпечення нафтою та нафтопродуктами споживачів України; механізми розрахунку показників та індикаторів стану ринку нафти та нафтопродуктів для виявлення ознак виникнення кризової ситуації; рівні кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів", - зазначив депутат.

Визначені також процедури прийняття рішень щодо запровадження і припинення дії кризової ситуації; перелік завдань та дій учасників кризової ситуації для кожного рівня кризової ситуації тощо.

Також уряд доповнив порядок функціонування та ведення електронної системи репортингу завданнями, передбаченими планом дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів в Україні.

Як повідомлялося, у січні Міністерство енергетики визначило АТ "Оператор ринку" адміністратором електронної системи звітності щодо мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

У грудні 2024 року Кабінет міністрів затвердив порядок моніторингу якості та безпечності нафтопродуктів.

Верховна Рада України 21 листопада 2023 року ухвалила закон про формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Документ передбачає, що обсяг мінімальних запасів повинен відповідати, щонайменше, 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання, залежно від того, яка з двох величин більша.