Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд затвердив план дій на випадок кризової ситуації на ринку нафти

 

Уряд затвердив план дій на випадок виникнення кризової ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів в Україні.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"План дій визначає: механізми використання результатів моніторингу ринку нафти та нафтопродуктів, аналізу факторів, тенденцій, додаткових чинників, що впливають на стан забезпечення нафтою та нафтопродуктами споживачів України; механізми розрахунку показників та індикаторів стану ринку нафти та нафтопродуктів для виявлення ознак виникнення кризової ситуації; рівні кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів", - зазначив депутат.

Визначені також процедури прийняття рішень щодо запровадження і припинення дії кризової ситуації; перелік завдань та дій учасників кризової ситуації для кожного рівня кризової ситуації тощо.

Також уряд доповнив порядок функціонування та ведення електронної системи репортингу завданнями, передбаченими планом дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів в Україні.

Як повідомлялося, у січні Міністерство енергетики визначило АТ "Оператор ринку" адміністратором електронної системи звітності щодо мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

У грудні 2024 року Кабінет міністрів затвердив порядок моніторингу якості та безпечності нафтопродуктів.

Верховна Рада України 21 листопада 2023 року ухвалила закон про формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Документ передбачає, що обсяг мінімальних запасів повинен відповідати, щонайменше, 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання, залежно від того, яка з двох величин більша.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5094
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 46,9949
  0,0668
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0955  0,01 0,03 41,6876  0,02 0,04
EUR 46,5776  0,02 0,05 47,3010  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес