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АНАЛІТИКА

У квітні до бюджету надійшло майже ₴323 мільйони від приватизації

13:59 23.05.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна спрямував у квітні до держбюджету 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.

Такі дані щомісячного дайджесту за результатами роботи ФДМУ оприлюднив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, у квітні 2025 року надходження до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності склали 322,94 млн грн. Протягом квітня на приватизаційних торгах вдалося реалізувати 57 об'єктів.

Крім того, у квітні 2025 року, на підставі застосування санкції, передбаченої відповідним законом, у дохід держави стягнуто 46 активів, уповноваженим органом управління яких визначено Фонд держмайна.

Станом на 30 квітня переліки об'єктів малої приватизації налічують 1 378 об'єктів. З початку року їх доповнено 115 об'єктами, та виключено 86.
 

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