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У квітні до бюджету надійшло майже ₴323 мільйони від приватизації
13:59 23.05.2025 |
Фонд державного майна спрямував у квітні до держбюджету 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.
Такі дані щомісячного дайджесту за результатами роботи ФДМУ оприлюднив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими даними, у квітні 2025 року надходження до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності склали 322,94 млн грн. Протягом квітня на приватизаційних торгах вдалося реалізувати 57 об'єктів.
Крім того, у квітні 2025 року, на підставі застосування санкції, передбаченої відповідним законом, у дохід держави стягнуто 46 активів, уповноваженим органом управління яких визначено Фонд держмайна.
Станом на 30 квітня переліки об'єктів малої приватизації налічують 1 378 об'єктів. З початку року їх доповнено 115 об'єктами, та виключено 86.
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