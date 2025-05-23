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Укренерго планує збільшити обсяги передавання електроенергії наявними лініями
16:04 23.05.2025 |
Національна енергетична компанія "Укренерго" планує збільшити обсяги передавання електроенергії наявними лініями. Для цього впроваджуватимуть досвід Ісландії, яка є одним зі світових лідерів із відповідних технологій. Про це повідомила пресслужба компанії.
Реалізацію проєкту обговорили керівник Укренерго Олексій Брехт та посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон.
Питання підвищення ефективності експлуатації високовольтних мереж важливе для України як під час війни, так і після її завершення, зокрема, з урахуванням пошкоджень, яких системі передавання завдали російські обстріли.
"Досвід Ісландії в аспекті впровадження інноваційних технологій, які дозволяють передавати більші обсяги електроенергії наявними лініями та підвищити надійність видачі потужності електростанцій, є одним з найуспішніших. Ми плануємо реалізувати аналогічний проєкт в Україні", - зазначив керівник Укренерго.
За словами Брехта, це значно підвищить не тільки гнучкість енергосистеми, а й здатність ефективніше інтегрувати відновлювані джерела енергії.
Під час зустрічі сторони також обговорили допомогу, яку може надати Ісландія у відновленні української енергосистеми після російських атак.
Від початку повномасштабного російського вторгнення Ісландія передала Укренерго через Програму розвитку ООН допомоги на суму близько 0,5 млн євро.
Загалом, внесок Ісландії y відновлення української енергетики через ПРООН становить 4 млн євро. Ще 5,8 млн євро ісландський уряд вніс до Фонду підтримки енергетики України.
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