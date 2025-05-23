Нафта перейшла до зростання, Brent торгується на рівні $64,6 за барель

Ціни на нафту почали помірно зростати в п'ятницю, але завершують тиждень у мінусі на очікуваннях, що альянс ОПЕК+ може знову прискорити темпи збільшення видобутку.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:11 EET підвищилася на $0,18 (0,28%), до $64,62 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,16 (0,26%), до $61,36 за барель.

З початку тижня обидві марки втратили трохи більше 1% на повідомленнях ЗМІ про те, що вісім країн ОПЕК+ обговорюють можливість ще одного, третього поспіль, прискореного збільшення видобутку в липні. У травні та червні учасники ОПЕК+ ухвалили рішення наростити темпи видобутку втричі сильніше від раніше запланованого, на 411 тис. б/д замість 130-140 тис. б/д. Рішення про обсяги видобутку в липні буде ухвалено 1 червня.

"Негативний настрій повернувся на нафтовий ринок цього тижня, - зазначив стратег Danske Bank Єнс Педерсен. - Ще одне підвищення видобутку ОПЕК+ є головним побоюванням, проте прогрес у переговорах з Іраном і потенційне послаблення санкцій також тиснуть на ринок".

Тим часом у п'ятницю CNN з посиланням на джерела повідомив, що іранська влада не вірить у досягнення угоди зі США щодо проблеми ядерної програми ісламської республіки. Джерела уточнили, що Іран бере участь у п'ятому раунді переговорів у п'ятницю в Римі лише щоб оцінити позицію США, а не заради прориву у вирішенні проблеми.

"США наполягають, щоб Тегеран згорнув програму збагачення урану, а ця вимога, за словами іранських офіційних осіб, призведе до краху переговорів", - повідомив телеканал.