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Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
22:52 20.02.2023 |
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську компанію ComNav Technology у список міжнародних спонсорів війни: ComNav виробляє та досі постачає до Росії навігаційне та радіолокаційне обладнання.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Підкреслюється, що компанія виробляє та досі постачає до РФ навігаційне та радіолокаційне обладнання - зокрема навігаційні модулі із підтримкою російської системи ГЛОНАСС (аналог американського GPS).
"Такі модулі можуть застосовуватися у російських та іранських дронах, а також російських ракетних системах для обстрілів України. Докази цього НАЗК надала Рада економічної безпеки України.
Починаючи з 24 лютого по 30 грудня 2022 року компанія ComNav Technology здійснила 73 поставки на територію РФ на загальну суму в $2,1 млн. Найчастіше компанія постачала Росії навігаційне та радіолокаційне обладнання", - заявили в НАЗК.
ComNav Technology є великим китайським виробником мікроелектроніки. Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, компанія не призупинила виробництво модулів з підтримкою ГЛОНАСС та іншої мікроелектроніки для російського ринку, наголосили в агентстві.
"Навігаційна система ГЛОНАСС була створена ще у Радянському Союзі - перш за все, для виконання воєнних цілей: навігації безпілотників та ракетних систем, здійснення розвідувальної діяльності, координації наземних бойових угруповань та навігація воєнно-морського флоту.
Зокрема, за допомогою системи ГЛОНАСС російські військові здійснюють керування іранськими БПЛА типу "Shahed-136" - 17 жовтня українські експерти повідомили, що у "Shahed-136", збитих на території України, були знайдені блоки управління ГЛОНАСС", - зазначили в НАЗК.
У НАЗК підкреслили, що використання системи ГЛОНАСС у російській бойовій техніці практично повністю залежить від модулів іноземного виробництва.
"А оскільки наразі закупівлі західних модулів стають все складнішими для Росії через розкриття численних схем "паралельного" (або ж "сірого") імпорту, Росія все більше покладається на китайських виробників", - резюмували в агентстві.
Раніше НАЗК вже внесла до списку міжнародних спонсорів війни наступні компанії: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.
Усі включені до цього списку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.
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