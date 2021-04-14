JP Morgan подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2021г на 5,6% и ожидает повышения ставки НБУ до 7%

Аналитики J.P. Morgan привержены своему прогнозу роста экономики Украины в 2021 году на 5,6%, несмотря на сохранение карантинных ограничений, говорится в апрельском комментарии банка.

"Мы по-прежнему считаем, что в 2021 году рост превысит 5% в основном за счет внутренних факторов, но также будет поддерживаться внешним спросом… По мере восстановления европейской и мировой экономики во второй половине 2021 года украинский экспорт должен увеличиться в объеме и способствовать росту", – отметили аналитики.

Они указали на хорошие показатели четвертого квартала прошлого года и сильный рост розничных продаж, подтверждает мнение, что потребление будет важным драйвером роста и в этом году.

В J.P. Morgan отмечают, что серьезное сокращение инвестиций и сокращение запасов были основными негативными факторами снижения ВВП на 4% в прошлом году, однако в текущем году ситуация в этих сферах улучшится. В частности, аналитики ожидают отскока инвестиций почти на 30% после спада более чем на 24% в прошлом году и выход их на докризисный уровень. По их мнению, пополнение запасов придаст значительный дополнительный импульс росту в 2021 году.

Согласно прогнозу банка, вакцинация будет продвигаться очень медленно, более половины населения будет вакцинировано примерно к середине 2022 года; следовательно, потребительские расходы будут в основном внутренними.

Среди рисков J.P. Morgan указывает возможное серьезное обострение ситуации с COVID-19 или геополитические события.

Комментируя сотрудничество с МВФ, аналитики сохраняют ожидания получения Украиной финансирования Фонда в третьем квартале, несмотря на медленное выполнение требований. По их мнению, миссия МВФ, скорее всего, вернется во втором квартале 2021 года и среди основных вопросов будет обсуждение внесенных в Раду законов о Высшем совете правосудия, НАБУ и усилении ответственности за электронные декларации, а также сохранение независимости НБУ. В J.P. Morgan также указали, что представители США называют среди условий финансовой поддержки Украины возобновление сотрудничества с МВФ и МФО, а также реформы в секторе правосудия.

Говоря об инфляции, аналитики ожидают ее роста до около 9% к третьему кварталу 2021 года и увеличения Нацбанком учетной ставки на 50 базисных пунктов – до 7% на ближайшем заседании. По их мнению, далее в этом году учетная ставка достигнет 7,5%, а в следующем – 9,5%. В J.P. Morgan считают, что 2022 год будет более проблематичным для НБУ, поскольку для снижения инфляции до 5% потребуются довольно высокие реальные процентные ставки, особенно с учетом ожидаемого дефицита текущего счета по сравнению с большим профицитом в 2020 году.

В документе также говорится, что высокий дефлятор ВВП (9,8% в прошлом году) предполагает увеличение доходов бюджета в 2021 году, в связи с чем аналитики прогнозируют дефицит бюджета в этом году чуть выше 4% ВВП по сравнению с 5,5% ВВП в официальном прогнозе.